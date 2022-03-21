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    EkonomiRamazan pidesinin fiyatı belli oldu
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    Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

    İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi Bursa’da 6 liradan satılacak.

    21.03.2022 - 16:57 |
    Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

    Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı.
    Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 480 gram pide 9 liradan tezgahlarda yerini alacak. Pidelerde yumurta için 2 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı.

    Bursa’da geçen yıl 200 gram pide 2 liradan satışa sunulurken, 420 gram pide ise 4 liradan satılmıştı.

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