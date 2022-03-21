Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba fiyatlarında böylesi görülmedi! Ortalık karıştı

Etkisini sürdüren çip krizinin yanı sıra hammaddde kaynaklı sorunlarla mücadeleye devam eden otomotiv sektöründe üretim sorunları yaşanmaya devam ediyor. Yıllık değerlendirme toplantısı yapan ve üretimin yanı sıra pazarı değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, araç bulma sorununun devam ettiğinin altını çizdi.

OTOMOTİV ÜRETİMİNDE SORUN DEVAM EDİYOR

Sıfır otomobile ulaşmada üretimden kaynaklı aksamaların devam ettiğini ve tedarik sorununun bitmediğini ifade eden Anaç, “Tedarik sıkıntısı aslında tam olarak bitmiş değil. Bunun sadece kendi markamız için olduğunu söyleyemeyeceğim. Bütün sektör aynı durumda. Sadece şöyle bir kanaat oluştu; Kasım-Aralık aylarına baktığımız zaman kur dalgalanması sebebiyle pazar olması gerekenin yarısı kadar gerçekleşti. 130 bin adet beklenen Aralık pazarı 62 bin adet civarında gerçekleşti. Yani 65 bin civarında araç Ocak ve Şubat’a sarktı. Bu tabii Ocak ve Şubat’taki bulunurluk durumunu iyileştirdi ve yanlış bir kanaat oluştu bu sorun aşıldı diye. Halbuki Aralık’tan sarkan araçların satılması söz konusuydu. Tedarik sıkıntısının bittiğini söylemek için erken. Çünkü henüz öyle bir şey göremiyoruz. Ama tam olarak aşıldığını söylemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

DÜNYADAKİ ENFLASYON OTO FİYATINI ARTIRIYOR

Otomobil fiyatlarının ulaşılabilirliğine de değinen Peugeot Türkiye Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: “Satış fiyatlarında otomotivciler olarak bizi etkileyen şey sadece kurdaki artış değil. Dünyada genelde bir enflasyon var zaten. Yani hammadde fiyatlarında artış var. Bu da üretim maliyetlerine yansıyor. Hiçbir şey değişmeseydi bile zaten fiyatlara yansımak zorunda olan bir maliyet artışı her yer için geçerli. Bir de tabii pandemi döneminde bir para bolluğu vardı, para basıldı çünkü. Bunun da getirmiş olduğu bir enflasyon ve baskı var tüm dünyada. Bizim karşılaştığımız durum özellikle Kasım-Aralık döneminde kurun aşırı dalgalanmasıyla fiyatlar artmış oldu. Şu an biraz oturmuş durumda.”

ARAÇ TALEPLERİ ERTELENİYOR

Bu yıl oluşabilecek pazar tahminini de paylaşan İbrahim Anaç, “2022’yi geçen sene gibi öngörüyoruz. 2018 yılından beri pazarda ötelenmiş bir talep var. Geçen sene 737 bin, bir önceki sene de o civarda gerçekleşti pazar. Bana göre Türkiye’deki pazarın doğal büyüklüğü 800-850 bin civarında. 2018’e göre değerlendirirsek yaklaşık 300-400 bin ötelenmiş talep olduğunu düşünüyoruz. Filo talebine baktığımız zaman orada da ciddi bir ötelenmiş talep var. Çok yoğun bir turizm pazarı bekleniyor” açıklamasında bulundu.

ÖTV’siz engelli araç isteği yüzde 40’a kadar çıktı

Şu anda hemen hemen tüm modellerin yüzde 80 ÖTV diliminde olduğunu vurgulayan Anaç, “Bu resmin değişeceğini ön görmüyoruz. Matrahlarda bir değişim olursa belki bu resim biraz değişebilir. Her yaz Ağustos ayında bir matrah güncellemesi var. ÖTV’siz engelli aracı talebi var. Yaklaşık yüzde 25 civarında. Engelli dilimine giren bazı araçlarda talep var. Bu da toplam satış içinde 1’in üzerinde değildir. Talep olarak baktığımızda ise yüzde 40 diyebiliriz” diye konuştu.

SON 11 YILIN REKORU KIRILDI

B-hatcback sınıfı satışlarda 11 yılın zirvesinde olduklarını söyleyen İbrahim Anaç, “Geçen sene toplamda 8 bin 937 adetlik satış yaptık. Yeni 208’le son 11 yılın en yüksek satış adedini elde ettik. Bir önceki yıla göre yüzde 225 büyüdü B hatchback satışımız. B SUV pazarında SUV 2008 modelimiz en çok satan B SUV modeli oldu. Satışlarımızın yüzde 50’den fazlası SUV’dan geliyor. Son çeyrekte elektrikli araç işine giriyoruz. Elektrikli 2008 ve 308 ile beraber çok daha güçlü hale geleceğiz. Son çeyrekte lansmanlarını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ise otomotiv sektöründe yeniden durgunluğa sebep olurken, oto galericiler savaşın bitmesinin ardından piyasanın tekrar canlanmasını umuyor. Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, pandemide araç fiyatlarının arttığını hatırlatarak, “Araç fiyatlarına pandeminin ilk süreçlerinden bu tarafa baktığımız zaman bazı marka ve modellerde yüzde 200 ile 300 arasında artışlar oldu. Fiyatlar bu şekilde değişti. Hareketli giden döviz kuru ve arz-talep oluşması bunun en büyük etkenlerinden biri. Arz-taleplerle birlikte hızlı giden otomotiv sektörü, Cumhurbaşkanımızın 25 Aralık’ta kur için açıklama yapması sonucu döviz kurunda geriye doğru bir dönüş oldu. Bunun fiyatlara yansıması yönünde bir beklentimiz vardı. Ama tam olarak o şekilde yansımadı. Pirim yapacak diye stokta bekletilen araçlar, internet ortamlarına düştü. Bir sitede ilan sayısı 300 bin iken bir hafta içerisinde 600 bin civarlarına kadar yükseldi. Fiyatlarda çok bir farklılık görülmedi. Yavaşlayan bir piyasa oldu ve büyük bir algı yayıldı. İnternet sitelerinde bazı markaların 150 bin liraya sıfır araba satacağı gibi haberler döndü. Böyle bir ihtimal yok. Çünkü bu bahsedilen araçların Türkiye’ye giriş fiyatı dahi 150 bin liranın üzerinde. ÖTV ve KDV yok, hesaplara bunları da eklediğiniz zaman bahsi geçen araçların fiyatı 260-270 bin lira bandında geziyor” dedi.

“Savaştan iki hafta önce hareketli olan piyasa şu anda tekrar yavaşladı”

Kış mevsimi olunca araç fiyatlarının çok da geriye çekilmediğini söyleyen Abdullah Acıbadem, “Satışlar yavaşladı. Tabi baharın biraz yüzünü yavaştan göstermesiyle araç piyasası hareketlenmişti ama dünyanın başında sürekli sıkıntı eksik olmuyor. Bununla beraber Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla birlikte insanlarda yine bir belirsizlik oluştu. Savaştan iki hafta öncesine kadar çok hareketli olan piyasa şu anda tekrar yavaşladı. İnşallah baharın gelmesiyle güzel haber bekliyoruz. Otomotiv sektörü için hareketlilik bekliyoruz. Piyasanın tekrar hareketlenmesini umut ediyoruz. Bir an önce inşallah savaş biter, savaşın bitmesiyle de baharda piyasalar hareketlenecek” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARABAYA İLGİ ARTTI

Arz-talep fazlalaştıkça araç fiyatlarının otomatik olarak arttığını anlatan Acıbadem, “Artık eskide olduğu gibi herkes arabaya binsin istiyoruz. Şu anda artan akaryakıt fiyatları da araçların kullanılması yönünde büyük bir etki yapacağı gözüküyor. Artık zaman gösterecek. Şu anda aşağı yukarı iki haftadır insanlar elektrikli araçlara yönelmeye başladı. Elektrikli arabaya talepler biraz daha arttı. Elektrikli araçların bu zamandan sonra daha fazla hayatımıza gireceği gözüküyor” diye konuştu.

İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA SON DURUM

İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren otomobil satıcısı Samet Işık, “Orta miktarda arabalar satılıyor ama pahalı arabalar hiç satılamıyor. Ben pazara araba satmak için geldim. 1989 model Renault Toros’u satmaya çalışıyorum. 1990’da trafiğe çıktı. Arabaya 45 bin TL fiyat yazdık. Soran oluyor ama fiyatlar şu anda çok uçuk. Bana bu araba için 43 bin TL teklif ettiler ama 45 bin TL’den daha aşağıya satmayacağım. Geçen sene bu arabalar 20-25 bin TL’ye satılıyordu” dedi.

Orta sınıf araç fiyat bandının 200 bin TL ve üstüne çıktığına dikkat çeken galerici Berkcan Ok, “Şu anda sadece 50-100 bin TL bandındaki arabalarda çok az satış var. 1 ay önceye kadar sıfır araç fiyatları arttığından 2. el otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyordu ama piyasa tekrar durdu. Vatandaşlar en çok Broadway ve Tofaş arabalara ilgi gösteriyorlar. Şu anda sanayiye gitmeden sorunsuz bir şekilde bir arabaya binim diyorsanız en az 200 bin TL’yi gözden çıkartmanız gerekecek. Orta sınıfta modelli bir araba arıyorsanız 200 bin TL altında araba kalmadı. Yüksek sınıf arabalarda ise 300-400 bin TL arasında satışa sunuluyor” şeklinde konuştu.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ

Otomobiller için merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Matrah güncellemesiyle birlikte ikinci el araçların fiyatlarında da düşüş meydana geldi.

10 YAŞ VE ÜSTÜ ARAÇLARI PAYINDA ARTIŞ

Rapora göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi. Ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan & panelvan, arazi/ SUV & Pick-up, ticari araçlar ve motosiklet takip etti.

Sahibindex vasıta raporuna göre, şubat ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 32,7'si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 13,9'u ise 100 bin 1-150 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Şubat ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında ise liderlik Renault'nun oldu. Sıralama Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat şeklinde devam etti.

Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 36 saniye oldu.

İkinci el araç satışlarıyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç şu ifadeleri kullandı:

YÜZDE 10 GERİLEDİ

"İkinci el otomobil satışları geçtiğimiz dönemlere göre biraz durgun. Sıfır araçların da bin motor ile bin 500 motor arasındaki araçlarda matrah ayarlaması yapılmıştı. Bununla beraber fiyatlarda yüzde 10 gerileme oldu.