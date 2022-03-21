Konutta KDV indirimi nedir, ne demek? Ev fiyatları düşer mi 2022? Konutlarda KDV indirimi 2022 hakkında merak edilenler…

Konutta KDV indirimi 2022 hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre 151 metrekarelik bir evin, 150 metrekarelik bölümüne yüzde 8, 1 metrekarelik bölümüne ise yüzde 18 vergi indirimi geliyor.

KONUTTA KDV İNDİRİMİ NEDİR, NE DEMEK?

KDV indirimi konutlarda KDV yükünün düşürülmesi demek. Mevcutta 150 metrekareden büyük konutlar için yüzde 18 KDV ödeniyor. Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daireye 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5 bin 805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak.

EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra adım adım uygulanacağını duyurdu. Hem vatandaş hem de sektörün gözü konutta KDV indirimine çevrildi. Gelir İdaresi Başkanlığı odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ikili KDV sistemine yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

Sabah gazetesinin haberine göre, sektör temsilcileri konutta 1-2 metreyi geçmesi durumunda yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı.

EV FİYATLARINDA FAHİŞ RAKAMLAR BİTECEK



Yeni modelle tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak. Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek.

Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri düzenlemeyle 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor.

Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.

TAPU HARÇLARI DA MASADA



Ayrıca edinilen son dakika bilgisine göre kentsel dönüşümdeki yüzde 1'luk uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.