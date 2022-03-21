Sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte Mart ayının en ucuz araba fiyatları 2022!

Pandeminin başından beri araç fiyatlarındaki artış sürüyor. Dünya genelinde araç fiyatlarında artış yaşanırken, Türkiye’de sıfı araç fiyatları ile ilgili son durum da merak ediliyor. Araç sahijbi olmak isteyen binlerce kişi, sıfır otomobil fiyatlarındaki güncel durumu araştırıyor. Sıfır araba alacaklar için markaların fiyat listeleri derledik. Peki, Sıfır araba fiyatları ne oldu? En ucuz sıfır araba fiyatlarında son durum ne?

EN UCUZ SIFIR ARABA MODELLERİ

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 371,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 430,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life Fiyatı: 448,300 TL

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model Fiyat 398,900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 332.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 320.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 447.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 489.000 TL

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 379.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459.900 TL

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 496.400 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 340.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 454.500 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 465.000 TL

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 491.500 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 491.500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 455.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 397.000 TL

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 471.500 TL

DACİA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı 382.900 TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 382.900 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 403.000 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 394.900 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 433.000 TL

Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 449.900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 479.900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 476.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 484.900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 285.900 TL

Kampanyalı Fiyatı: 265.900 TL

1.4 Fire 95 HPEasy Plus Paketli Manuel Benzinli - 298.700 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 399.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 317.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 481.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 359.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 458.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 315.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 402.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 332.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 443.900 TL

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 439.900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 325.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 439.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 361.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 465.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 390.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 456.900 TL

Egea Cross Wagon 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli Fiyatı: 461.900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 361.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 387.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 454.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 469.900 TL

FORD

Focus Trend X / 4 Kapı / 1.5L Ti-VCT 123PS / 6 İleri Manuel / Benzin Fiyatı 492.700 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 382.200 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 396.100 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 261.200 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 288.750 TL

1.2 MPI 84 PS 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 300.200 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 314.100 TL

Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 308.500 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 354.700 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 364.300 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 384.400 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 397.700 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 389.800 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Plus Benzin DCT - 394.800 TL

2021 Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 458.500 TL Kampanyalı: 432.357 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.725 TL

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 357.700 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 386.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 396.700 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 431.700 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 455.900 TL

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Fiyatı: 299.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 305.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 309.900 TL

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 309.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 364.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 439.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 459.900 TL

STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 364.900 TL

Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 382.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 439.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 469.900 TL

MITSUBISHI

Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı - 311.900 TL

NİSSAN

Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia Fiyatı: 388.800 TL

1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Visia - 446.300 TL

1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 475.900 TL

Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Fiyatı: 456.300 TL

OPEL

1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 469.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 489.900 TL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition – ESSENTIAL Fiyatı 449.700 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 362.500 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 450.000 TL

Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 475.000 TL

RENAULT

Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 311.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 361.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 374.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 388.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 451.900 TL

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 355.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 401.900 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 451.900 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 439.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 449.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 496.000 TL

SUZUKİ

2021 SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno - Otomatik - Benzinli - 83 PS Liste fiyatı 430.000 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 446.000 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 450.000 TL

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision - Liste fiyatı 381.900 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S -398.400 TL

COROLLA 1.5 Dream -438.350 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 455.850 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 484.850 TL

Yaris 1.0 Vision Liste Fiyatı 330.400 TL

1.5 Dream Multidrive S - 457.150 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350 TL

1.5 Flame Multidrive S 493.150 TL