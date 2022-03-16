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    Ekonomiİstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
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    İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    İstanbul’da bu yıl 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Halk Ekmek büfelerinde 3 liradan satılacak. Fırıncılar devlet destekli unun verilmesi durumunda bu fiyatların maliyeti kurtaracağını söyledi.

    16.03.2022 - 15:16 |
    İstanbul’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak. Geçen sene 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liraydı. Bu rakamlara göre bu sene Ramazan pidesinin gramajı küçülmüş, fiyatları artmış oldu.

    Halk ekmek bayilerinde 3 liradan satılacak

    İstanbul’da Halk Ekmek büfelerinde satılacak ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan’da 330 gramlık pideyi 3 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" ifadelerine yer verildi.

    Fırıncılar devlet destekli un talep ediyor

    Artan maliyetlerden yakınan fırıncılar ise devlet destekli sağlanan unun kotasının artırılmasını ve uygulamanın devam etmesini talep ediyor. Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarıyla ilgili konuşan fırıncı Ramazan Kodak, "330 gram ramazan pidesi bu yıl 6 liraya satılacak. Geçen sene 365 gram 4 liraydı. Maliyetlerimiz çok arttı. Un, poşet, elektrik, kağıt fiyatlarındaki artış ekmek fiyatlarına da yansıyor. Kazancımız çok düştü. Fırıncılara göre bu fiyat uygun görünüyor. Devlet destekli unlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Fakat verilen un yetersiz kalıyor. Bu sınırlamanın artırılmasını istiyoruz" dedi.

    “Bu fiyatlar bizi kurtaracak mı henüz bilmiyoruz”

    Fatih Bastırma isimli fırıncı ise "330 gram 6 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar bizi kurtaracak mı henüz bilmiyoruz. Devlet destekli una erişimimiz zor oluyor. Pide fiyatlarında kar marjı geçen seneye göre çok fazla düştü. Vatandaşları zor duruma sokmadan bu yıl ramazan ayını da atlatmayı umuyoruz" diye konuştu.

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