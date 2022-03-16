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    EkonomiKandil simidi fiyatı 2022! Kandil simidi fiyatları ne kadar, kaç TL?
    HaberlerEkonomi Haberleri Kandil simidi fiyatı 2022! Kandil simidi fiyatları ne kadar, kaç TL?
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    Kandil simidi fiyatı 2022! Kandil simidi fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Kandil simidi fiyatı ne kadar? Kandil simitleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek Berat Kandili için kandil simidi için yapılan aramalar arttı. Müslüman âlemi için önemli ve özel olan kandil gününde, vatandaşlar bol bol ibadet ederek günü geçirirken, kandil simidi de dağıtıyor. Peki, Kandil simidi kaç TL, Kandil simidi fiyatı 2022?

    16.03.2022 - 14:36 |
    Kandil simidi fiyatı 2022! Kandil simidi fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Kandil simidir fiyat araştırması başladı. Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan kandil simidi geleneği devam ediyor. İşte Kandil simidi fiyatı 2022…

    Kandil simidi fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Miraç Kandilinde kandil simidi yerine göre değişse de kilogram fiyatının yaklaşık 60 TL idi. Kandil simidi fiyatları yerine göre değişse de 10’lu kandil simidi paketi 15-20 TL civarında seyrediyor.

    Kandil simidi tarihi

    Kandil gecelerine özel olarak yapılan kandil simidi, 14. yüzyılda Osmanlı saray geleneklerinde olan simidin daha farklı aroma ve görünüme getirilerek oluşturulmuş halidir. 

    2. Selim döneminde (1566-1574), kandil yakılarak camiler aydınlatılmıştır. İstanbul halkı, 16'ncı yüzyıldan itibaren kandil gecelerini toplu şekilde ibadet edip hayır işleyerek geçirmeyi gelenek haline getirmiştir.

    Kandil günlerinde simit ve çörekler yapılmış ve bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Kandil simidinin şekli, zaman içerisinde değişmiş ve günümüzdeki halini almıştır. İstanbul'un tatlıcıları ve fırınları, 1800'lü yıllardan bu yana İstanbul’un önemli bir geleneği olan kandil simidi yapımını sürdürmektedir.

     

     

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