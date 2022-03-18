Pegasus'tan flaş iptal kararı!

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz" denildi.