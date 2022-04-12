Patates 12 lira, yeşillik 17 lira! 'İzahı yok, fiyat sistemimizi çökerttiler... '

İstanbul Ziraat Odaları Kurul Başkanı Ömer Demir artan fiyatlara ilişkin olarak "Çok karmaşık durumla karşı karşıyayız. Bu sorun milli güvenlik sorunudur. Yeni eylem planları hazırlamak zorundayız. Biz köylü, çiftçi üretim yapamayız" dedi.

CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Demir "Şu anda fiyat sistemimizi çöktürdüler. Anormal bir derecede şaşkın durumdayız. Patates muzla aynı fiyata gelmiş 10-12 lira olmuş, yeşillik bunların iki katı olmuş. Balkonda yetiştirdiğimiz yeşillik 17-18 lira olmuş. Çok karmaşık durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"BİZ YİNE ÜRETİYORUZ"

Demir "Döviz 8 liradan 16 lira oldu, bizim gübremiz 2 liradan 12 lira oldu. Döviz birebir arttı, hani hammaddesi Dolar olan gübre 1’e 10 arttı. Bizim girdilerimiz yüzde 250, yüzde 350, mazotun yüzde 164 artmasına rağmen biz yine üretiyoruz. Biz 2 liraya üretiyoruz, tüketici alıyor 12 liraya. Biz üretiyoruz 1.5 liraya tüketici alıyor 9 liraya. Anormal bir durum var. Ülkeye ayar mı çekmeye çalışıyorlar, vatandaşı canından mı bezdirmek istiyorlar, üreticiyi üretmekten mi vazgeçirmeye çalışıyorlar. Vallahi biz de anlamış değiliz. Bu fiyatların bu anda izah edilebilir hiçbir tarafı yok" dedi.

RUSYA'YA GİDECEK ÜRÜNLER İÇ PİYASADA PAHALIYA SATILIYOR

Rusya'ya ihraç edilecek olan malların yarısının iç piyasada satılmaya başladığını ve bunların aslında ucuza satılması gerekirken pahalıya satıldığını belirten Demir "Şu anda Rusya’ya yıllık satmış olduğumuz 1 milyar dolarlık Meyve-sebze ürünümüz var. Dikkatinizi çekiyorum. Bu satmış olduğumuz ürün bugün itibarıyla yüzde 50’ye düştü. Bu yüzde 50’ye düşen ihracat yaş sebze ve meyvemizin yarısını satar haldeyiz. Ne olması lazım? Sebze meyvenin aşağı düşmesi lazım. Nasıl oluyor da 20 liranın altında domates yiyemiyor. Evde saksıda ürettiğimiz yeşillik 16-17 lira oluyor. Burada bir oyun, vurgun, soygun var. Bakın şu anda memlekette ayar mı çekmeye çalışıyorlar, ayarını mı bozmaya çalışıyorlar, içeriden dışarıdan bir oyun mu var. Biz şaşkınlıkla izliyoruz. Fiyatlar çok daha aşağıda olmak zorunda. Vurguncular var, talancılar var, stokçular var. Biz 20 yıldır bu ülkede meyveyi sebzeyi zor şartlarda üretirken 3-5 kuruş kazanıp tüketiciye de uygun fiyata satılıyordu. Şu anda biz yine bu şartların amansız derecede üzerimize maliyet bindirmesine rağmen üretmeye devam ederken bizim 2 liralık ürünümüzü vatandaşa 12 liraya satıyorlar. Bunun neresi kar, neresi ticaret, neresi kazanç. Halkı sokağa dökmeye mi çalışıyorlar. Acilen önlem istiyoruz. Bu son bir yılın içerisinde oldu bu iş" değerlendirmesini yaptı.

"YÜZDE 600 KÂRIN NERESİ MAKUL VE MANTIKLI"

Demir "Biz bu şartlarda üretirken, mücadele ederken, bu kadar yüzde 600 para kazanmanın neresi makul ve mantıklı. Şu Anda bizim hammaddemiz olmazsa olmazlarımız gübrelerimiz yüzde 244 üre gübresi artmış, yüzde 233 dab gübresi artmış. Sadece mazotu nakliyecileri ilgilendiriyor, gerisi bizi ilgilendiriyor. Yeşillik 16 lira olur mu? Köylüyü çiftçiyi üretimden vazgeçirtmektir. Bu sorun milli güvenlik sorunudur. Yeni eylem planları hazırlamak zorundayız. Biz köylü, çiftçi üretim yapamayız. Bu yılın gıdası geçen yılın ürettiğimiz ürünleridir" sözlerini söyledi.

"80 KURUŞA ALDILAR 12 LİRAYA SATIYORLAR"

Demir "Şu anda ürettiğimiz patates soğanı 80 kuruşa bizden aldılar. 12 liraya satıyorlar. Tüm karları üstüne koysanız 3 liraya satabilirsiniz. 60 kuruşa alınan dereotunu 16 liraya satamazsınız. Girdiler köylüyü, çiftçiyi, üreticiyi ilgilendiriyor. Sizi sadece mazot tarafı ilgilendiriyor. Onun da yüzde 80’inin yükünü biz çekiyoruz. Burada mantıklı izah yoktur" açıklamasında bulundu. (Hürriyet)