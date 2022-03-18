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    EkonomiParalar hesaplara bugün aktarılıyor! Hemen kontrol edin, destek ödemeleri...
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    Paralar hesaplara bugün aktarılıyor! Hemen kontrol edin, destek ödemeleri...

    Destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması! Çok sayıda kişi bekliyordu. Paralar hesaplara aktarılmaya başlandı. Bugün itibarıyla ödemeler yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftçilere 116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldığı bildirildi.

    18.03.2022 - 17:47 |
    Paralar hesaplara bugün aktarılıyor! Hemen kontrol edin, destek ödemeleri...

    Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hububat, Baklagiller ve Dane Mısır Desteği kapsamında 63 milyon 146 bin 94 lira, Alan Bazlı Verim Kaybı Desteği kapsamında 22 milyon 47 bin 669 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 20 milyon 952 bin 504 lira ve Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 10 milyon 374 bin 67 liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını açıkladı.

    Paralar hesaplara bugün aktarılıyor Hemen kontrol edin, destek ödemeleri...

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