Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor! Yüzde 20 arttı! Son fırsatlar

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye'nin güvenli liman olarak görülmesi, gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. İstanbul’daki lüks ve markalı konut projelerine yatırım için acentelerle görüşen Ruslar, listenin başında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan şubat ayı verilerine göre de Türkiye genelinde konut satışları geçen yıla oranla yüzde 20,1 arttı.

TÜİK verileri hakkında değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile ilk sırada. Onu 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. 23 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari ve 47 konutla Bayburt ise en az satışın olduğu şehirler olarak dikkat çekti" açıklamasında bulundu.

Yabancılara satış konusunun altını çizen Gülcan Altınay, Türkiye genelinde şubat ayınca yabancılara 4 bin 591 konut satıldığını, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 4,7 olduğunu iletti. Yabancıların en çok ilk gösterdiği şehir bin 958 konut ile İstanbul olduğunu aktaran Altınay, İstanbul'dan sonra Antalya ve Ankara'nın da tercih edilen şehirler olduğunu söyledi.

VATANDAŞLIK İÇİN GELİYORLAR

Ülkelere göre alıcıların tercihlerinin değiştiğine dikkat çeken Altınay, vatandaşlığın çok önemli bir nokta olduğunu, vatandaşlık dışında yatırım, kısa süreli tatil, emeklilik gibi farklı amaçlarla gayrimenkul alan yabancı alıcıların da olduğunu iletti. "Suudi Arabistanlılar, Ürdünlüler yatırım, Ruslar tatil, Iraklılar ve İranlılar ise oturma izni amacıyla Türkiye’den ev alıyor" diyen Altınay, "Çinliler de Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’ya kolay vize alabilen ülkelerden olması nedeniyle vatandaşlık almak istiyor" dedi.

'RUSYA'NIN İLGİSİ DAHA DA ARTACAK'

Gülcan Altınay önümüzdeki aylarda Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya vatandaşlarının Türkiye’ye daha çok ilgi göstereceğinin altını çizdi. Gülcan Altınay, Türkiye’ye en çok ilgi gösteren ilk üç ülkeden biri Rusya olduğunu ancak şimdi Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uygulayacağı yaptırımların konuşulmasıyla bu durumun önem kazanacağını söyledi.

İlerleyen günlerde Rus yatırımcıların farklı ülkelere yönelmek zorunda kalması muhtemel, bu noktada Türkiye ilk akıllarına gelen ülkelerden biri olacak. Ticari ve turizm anlamında geçmişten gelen ilişkilere dikkat çeken Altınay, önümüzdeki aylardan itibaren Rus yatırımcıların Türkiye’den gayrimenkul alımlarını hızlandırmalarını beklediklerini iletti.

Rus alıcıların Antalya, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere sahil şehirlerine ilgi gösterdiklerini bir kez daha vurgulayan Altınay, diğer ülke vatandaşlarına göre daha yüksek fiyatlı gayrimenkullere yöneldiklerinin de altını çizdi. (Betül Yasemin Keskin-Milliyet)