Para desteği! Karşılıksız veriliyor, başvuran alıyor, yıl sonuna kadar...

Hibe desteği başlıyor! Başvuru detayları açıklandı. AB destek veriyor. Devlet, 2011’den bu yana Avrupa Birliği (AB) ile kırsal kalkınmayı destekleyen programlar yürütüyor. Türkiye’nin eş finansmanı ile oluşturulan AB Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) fonundan girişimcilere hibe veriliyor. Bu kapsamda ‘IPARD-2’ yatırımları sürerken, dün de 555 milyon Euro’luk (8 milyar 935 milyon lira) IPARD-3 Programı’nın Avrupa Komisyonu’nca kabul edildiği açıklandı. Program, bu yılın son aylarında uygulanmaya başlanacak ve 42 ilde geçerli olacak.

7 YIL DAHA DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, IPARD desteklerinin en az 7 yıl daha uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Kirişci, uygulaması süren mevcut IPARD’lar ile birlikte toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının ise 1 milyar Euro’yu geçmesini beklediklerini belirtti. Proje başvurularının, yatırım yapılacak illerdeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) il koordinatörlüğüne yapılması gerekiyor.

SÜT, KIRMIZI ET, MEYVE VE SEBZE

IPARD-3 Programı ile ‘Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ adı altında süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek. ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar’ olarak ise süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek sağlanacak.

BİTKİSEL ÜRETIM EL SANATLARI

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme’ başlığı altında da bitkisel üretim, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yalnızca kırsal alanlarda olmak koşuluyla desteklenecek.

‘Danışmanlık Hizmetleri’ desteği ise kırsal alanda faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin tasarlanması ve bunların finanse edilmesinde kullanılacak.