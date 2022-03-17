Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, sabit tutarsa ne olur?

Merkez Bankası politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Rusya-Ukrayna savaşı ve 3 yıl sonra ABD Merkez Bankası FED 3 yıl sonra faizi artırmasının gölgesinde Merkez Bankası'nın alacağı karar merak ediliyordu. Piyasanın beklentisi faizin sabit tutulacağı yönündeydi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTARSA NE OLUR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur. Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faizi düşürürse; doların seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.