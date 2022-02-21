Otomobil alacaklar dikkat! Taşıt kredileriyle ilgili son dakika kararı, resmen değişti, artık fiyatlar...

Otomotiv fiyatlarında yaşanan artıştan sonra sektörü durma noktasına getiren taşıt kredileriyle ilgili harekete geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yeni kararı açıkladı. Değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için kredi tutarı yüzde 70'i aşamayacak.

400 bin TL ila 800 bin TL arasındaki taşıtlarda yüzde 50'yi, 800 bin TL ila 1 milyon 200 bin TL arasındakilerde yüzde 30'u 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde yüzde 20'yi aşamayacak. İki milyon TL'nin üzerindekilerde ise sıfır olacak.

İşte BDDK'nın ilgili kararı ve detayları: