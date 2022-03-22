Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi, "Sisteme teveccüh büyük. Vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor." dedi.
22.03.2022 - 19:04 |
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak ve DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavcıoğlu Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi.
Kavcıoğlu, "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor. YUVAM hesabından ayrılmak konusunda Türkiye’de asla sıkıntı olmaz." dedi. (TRTHABER)