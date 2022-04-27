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    EkonomiMardin'de mayıs için otellerde yer kalmadı! 'Çok ciddi talepler geldi'
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    Mardin'de mayıs için otellerde yer kalmadı! 'Çok ciddi talepler geldi'

    Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, mayıs ayı için otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Çok ciddi talepler geldi. Avrupa'dan da bayağı talepler gelmeye başladı. Hem online satışlarda hem de gruplar şeklinde gelen birçok misafirlerimiz var. Normalleşmenin de bayağı bir etkisi oldu. Bayram nedeniyle de çok ciddi bir talep oldu" dedi.

    27.04.2022 - 15:44 | | Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
    Mardin'de mayıs için otellerde yer kalmadı! 'Çok ciddi talepler geldi'

    Yüzyıllardır farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı, camileri, medreseleri, kiliseleri ve tarihi evleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Mardin'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Yıl içinde yaklaşık 3 milyon turisti ağırlayan Mardin, Ramazan Bayramı´nda da turistlerin gözde şehirlerinden biri olacak. Bayram tatilini, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbeden kentte geçirmek isteyenlerin yoğun talebi turizmcileri de sevindirdi. Bayram ve sonrasında gelen taleplerin fazla olmasıyla tur operatörleri de personel, araç ve tur sayılarını artırdı.

    Kentte aktif olarak yaklaşık 12 bin yatak kapasiteli 54 otel hizmet veriyor. Mayıs ayı rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

    'AVRUPA'DA BAYA TALEPLER GELMEYE BAŞLADI'

    Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bayram tatilini Mardin'de geçirmek isteyenlerin aylar öncesinden rezervasyon taleplerini aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

    "Şunu diyebilirim ki mayıs ayında yüzde 100 doluluğumuz şu anda sağlandı. Çok ciddi talepler geldi. Avrupa'dan da bayağı talepler gelmeye başladı. Hem online satışlarda hem de gruplar şeklinde gelen birçok misafirlerimiz var. Normalleşmenin de bayağı bir etkisi oldu. Bayram nedeniyle de çok ciddi bir talep oldu. Mardin'in tercih edilmesi için çok ciddi sebepler var. Her kesime hitap eden bir coğrafyadayız. Her kesimine hitap edebilecek tarihi yapılar mevcut. İnsanlar buraya geldiğinde o atmosferin içinde kendilerini büyülenmiş gibi hissediyorlar doğal olarak. Türkiye'de 5 dili duyabileceğiniz başka bir il olduğunu düşünmüyorum."

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