Üretici ile market arasında fiyat uçurumu! 18 liradan alıp 40 liraya sattılar! Tüketiciye ucuz gitmesin diye...

Üreticiler ile market arasındaki fiyat farkı gün geçtikçe daha da yükseliyor. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatları düşürmüyorlar. Bazıları fiyatlar düşmesin diye piyasaya sürmediler. Bu insanların üretmiş olduğu ürünleri köylüye, çiftçiye para kazandırmadıkları gibi tüketiciye de ucuz gitmesin diye bu malları ortadan yok ettiler.

Meyve sebzeyi ne kadar tutabilirsin. Birileri bunu fiyat düşmesin diye çöpe attı. Bizim Rusya’ya yıllık satmış olduğumuz ürün belli. Orada savaş olduğundan dolayı bunun yüzde 80’ini satamıyoruz. Neden düşmüyor fiyatlar? İki gün önce dereotunu 18 liraya almadınız mı?

"BİZİM ZARAR EDEREK ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNÜ FAHİŞ FİYATTAN TÜKETİCİYE SATTILAR"

Devletimizin fiyatlarla ilgili bir çalışması var. Biz de kabul ediyoruz artarak devam etmesini istiyoruz. Bunlar boşluk vermeye gelmiyorlar.

Değerli devlet büyüklerime sesleniyorum. Dün akşam Silivri Fener Muhtarı ile, Büyükçekmece Kanaat Muhtarı ile görüştüm. Yaşamış olduğumuz sıkıntı ufak takviyelerle atlatabileceğimiz sıkıntıdır. Biz bu ürünleri geçen senenin maliyetlerine göre ürettik. Burada yeni ürün yaş meyve ve sebze dışında yok.

Geçen senenin girdileri ile bu ürünü ürettik. Bizim 2 liraya ürettiğimizi 22 liraya tüketiciler yedi. Bizim zarar ederek ürettiğimiz ürünü fahiş fiyattan tüketiciye sattılar.

İstanbul ve etrafında bu bahsettiğimiz ürünleri üretebilecek imkanlarımız var. Biz İstanbul’da 60 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiyoruz. İstanbul’u meyve sebze konusunda desteklersek bu yıllık ürettiğimizi İstanbul’da üretiriz ve yurt dışına ihracat yaparız.

Sebzenin birçoğu serada üretiliyor. Bunu biz İstanbul ve yakın illerde üretirsek nakliyeden sıkıntı çekmeyiz ve hemen pazara ulaştırırız.

ANTALYA’DA 18 LİRA, İSTANBUL’DA 40 LİRA

26 Nisan 2022 tarihli hal ve market fiyatı çileğin Antalya’dan çıkış fiyatı 12 lira İstanbul’daki markette satışı 25 lira.

İthal muz Antalya halden çıkışı 18 lira İstanbul’da markette 40 lira, patates Antalya çıkışlı 4.5 lira İstanbul markette 12 lira, portakal Antalya hal çıkışında 2 lira İstanbul’da markette 17 liradan satılıyor."