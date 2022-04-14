°
Şehir seçiniz
    BİST2.4750.61EURO15.81-0.62USD14.610.13ALTIN925.06-0.35
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiKritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı
    HaberlerEkonomi Haberleri Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı
    ABONE OL

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu.

    14.04.2022 - 18:33 |
    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük. Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

    Kritik ekonomi zirvesi 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    GÜNCEL HABERLER

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! EPDK açıkladı, yüzde 28 arttı! Benzin ve motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! EPDK açıkladı, yüzde 28 arttı! Benzin ve motorin...

    Fiyatlar yüzde 100 arttı! Tatile gidecekler dikkat, hepsine zam geldi

    Fiyatlar yüzde 100 arttı! Tatile gidecekler dikkat, hepsine zam geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Kritik ekonomi zirvesi! 3 bakan bir araya geldi, anlaşma sağlandı

    Sıradaki Haber
    Öğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!

    Öğrenci akbili aylık ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi oldu? İETT öğrenci akbili zammında son durum!

    Sıradaki Haber
    İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

    İngiltere'den 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması

    Sıradaki Haber
    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! 2.750 TL’ye kadar çıkıyor! Hangi banka ne kadar veriyor?

    Sıradaki Haber