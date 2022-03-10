Kripto paralar resmen çakıldı! Bitcoin ve Ethereum'da kayıp büyüyor, işte BTC, ETH, XRP ve diğer Altcoin'lerde son durum...
Bitcoin fiyatları ve Ethereum fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasası topyekun küçülüyor. Yeniden çöküş başladı. Başta kripto varlıkların atası olan Bitcoin olmak üzere Ethereum ve Altcoin'lerde de düşüş başladı. Kripto para yatırımcıları büyük zarar etti. Bitcoin yüzde 6.46 düşüş gösterdi. Ethereum ise yüzde 5.1 geriledi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte kripto piyasasında son durum...
Dün yükselen kripto para piyasaları son 24 saatte yeniden düşme ivmesine girdi. Piyasalar yüzde 4'ün üzerinde düşüş gösterdi. Piyasaların toplam büyüklüğü 1.8 trilyon dolara geriledi. Bitcoin ise aynı sürede yüzde 6.46 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 39 bin 242 dolara inmiş durumda.
Ethereum ise aynı sürede yüzde 5.1 geriledi. ETH'nin fiyatı 2 bin 587 dolar oldu.
Ripple cephesinde de düşüş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 4 aşağı inerek 73 cente indi.
Dogecoin piyasa ortalamasıyla benzer oranda geriledi. DOGE'un fiyatı yüzde 4.4 azalarak yeniden 11 cente geriledi.
ABD Başkanı Joe Biden Türkiye saatiyle dün akşam başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu haberin ardından piyasalar yukarı yönlü tepki vermişti. TSİ, sabah 4.00'ten itibaren kripto para pisayasaları hızla geriledi.