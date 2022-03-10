Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altın çakıldı! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları çakıldı. Altında büyük düşüş gerçekleşti. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere süreci altın fiyatlarını düşürdü. Gram altın 30 lira civarında kayıp yaşadı. Öte yandan petrol fiyatlarında da bir miktar düşüş yaşandı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle keskin bir düşüş kaydetti. Geçtiğimiz gün 964 lira seviyesini gören gram altın 931 liraya kadar geri çekilerek bir günde 30 liradan fazla azaldı. Bugüne 936 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 939 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 928 lira, en yüksek ise 941 lira seviyeleri görüldü. Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 1981 dolara kadar inerek yüzde 3’ten fazla geri çekilmişti. Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetlerin görüşme gerçekleştirecek olması tansiyonu düşürürken, jeopolitik risk eğiliminin yavaşlamasıyla birlikte altında aşağı yönlü seyir hızlandı. Bugüne 1994 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1988 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1975 dolar, en yüksek ise 1998 dolar seviyeleri görüldü. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Para ve emtia piyasalarında son günlerde oldukça hareketli bir seyir izleniyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile jeopolitik riskler tırmanışa geçerken, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımları petrol ve altın fiyatları üzerinde büyük etki yaratmıştı.
ABD’nin Rusya’ya yönelik petrol ambargosu uygulayacağını açıklaması salı günü brent petrolün varil fiyatını 130 doların üzerine çıkarırken, ons altın 2078 dolar seviyesini aşarak son 1.5 yılın zirvesine ulaşmıştı.
ONS ALTINDA SERT KAYIP
Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 1981 dolara kadar inerek yüzde 3’ten fazla geri çekilmişti. Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetlerin görüşme gerçekleştirecek olması tansiyonu düşürürken, jeopolitik risk eğiliminin yavaşlamasıyla birlikte altında aşağı yönlü seyir hızlandı.
Bugüne 1994 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1988 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1975 dolar, en yüksek ise 1998 dolar seviyeleri görüldü.
ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR
Öte yandan altın yatırımcıları bugün saat 16.30’da ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor. Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7.9 seviyesine gelmesi öngörülüyor. TÜFE ocakta yüzde 7.5 oranında artarak 40 yılın zirvesine ulaşmıştı.
TÜFE’nin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda enflasyona ilişkin endişeler artarken, bu durum güvenli liman altın talebini yükseltebilir.
GRAM ALTIN 30 LİRADAN FAZLA DÜŞTÜ
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle keskin bir düşüş kaydetti. Geçtiğimiz gün 964 lira seviyesini gören gram altın 931 liraya kadar geri çekilerek bir günde 30 liradan fazla azaldı.
Bugüne 936 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 939 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 928 lira, en yüksek ise 941 lira seviyeleri görüldü.
Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları için yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken yaptığı çarpıcı açıklamalar ile yatırımcıya yol gösteren İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi ve Memiş şunları söyledi: ''Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever.
Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez. Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor.
1450 LİRA OLMADAN SATMAYIN!
Milletin parası benim parammış gibi yalvardık. 600'lü rakamlardan ortalama 630 maliyet yaptırdık. Onlara Gram altın 1450 lira olmadan satmayın dedik. Tekniği burası. Yıl içinde bekliyorum. Satan her zaman zarar edecek. Altın fiyatları yıllık bazda yüzde 100'ün üzerine koya koya gider.
ARABA FİYATLARI
Bir aydan beri her gün ajandama not yazıyorum. Mart-Nisan ayına kadar araba almayın dedim. Köpük var her önüne gelen galerici olmuş. Konut fiyatları ise düşmeyecek. Göç alan ülkeyiz. İnşaat maliyetleri artıyor. Ev fiyatları üzerine koya koya gider diye düşünüyorum. ''
PETROL FİYATLARINDA SON DURUM
Petrolde sert düşüşün ardından fiyatlamalarda dalgalanma görülüyor.Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+ koalisyonuna yönelik üretimi artırma çağrısı ardından yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydeden petrol fiyatlarında söz konusu düşüşün devam etmediği izlendi.
Brent petrol 112 dolar seviyesinde işlem görüyor. Çarşamba günü Brent petrolde düşüş yüzde 13'e ulaşmıştı. ABD tipi ham petrolde ise işlemler 110 dolar civarında geçiyor. ABD tipi ham petrolde bir önceki gün düşüş ise yüzde 12 olarak kaydedilmişti.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN PİYASAYI SALLAYAN ÇAĞRI
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC+ koalisyonunun daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi.Otaiba, yazılı açıklamasında, BAE'nin 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için "güvenilir ve sorumlu" bir enerji tedarikçisi olduğunu belirtti.BAE'nin, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inandığını vurguladı.OPEC+ koalisyonu arasında Rusya kritik bir üye olarak öne çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri de koalisyonun üçüncü büyük üreticisi konumunda.
ABD'DEN PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRMA ÇAĞRISI
Birleşik Arap Emirlikleri'nin çağrısı ABD tarafında memnuniyetle karşılanırken, ABD Enerji Bakanı'ndan da benzer bir çağrı geldi.ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan enerji krizi nedeniyle petrol ve doğalgaz üreticilerine arzı artırma çağrısında bulundu.Granholm, CERAWeek Enerji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, artan akaryakıt fiyatlarının etkilerinin ağır olduğunu söyledi.Piyasanın istikrara kavuşması için kısa vadeli arzın uygun şekilde artırılması gerektiğini vurgulayan Granholm, "savaş durumunda" olunduğunu ve bu kriz döneminde daha fazla arzın gerektiğini ifade etti.Granholm, "Şu anda mevcut talebi karşılamak için petrol ve gaz üretimine ihtiyacımız var." dedi.
JAPONYA'DAN RUS PETROLÜNE YASAK PLANI
Rusya'dan petrol ithalatına yasığı gündemine alan Başbakanı, "G-7 ülkeleri birlikte çalışarak, Ukrayna'yı işgalinin, Rusya'ya ağır faturasını gösterebilmeli" dedi.Japon hükümeti, ABD ve Avrupa ülkelerinin izlediği "ekonomik yaptırımlar" doğrultusunda, Rusya'ya karşı yeni hamleler planlıyor.Başbakan Kişida Fumio, Danışman Meclisindeki (Sangiin) konuşmasında ülkesinin "Rusya'ya karşı birkaç yaptırım opsiyonunun" daha bulunduğunu söyledi.Bu opsiyonları "dikkatlice inceleyip uygulayacaklarını" söyleyen Kişida, Rusya'ya hava sahasını kapatabileceklerine yönelik net konuşmadı.Kişida, "Ekonomik yaptırım sahasında, hükümetin G-7 ülkeleri birlikte çalışarak, Ukrayna'yı işgalinin Rusya'ya ağır masrafını gösterebilmeli" dedi.
Ukrayna krizinin "Avrupa'dakilerin problemi düşüncesine" karşı çıkan Kişida, bu savaştan "Asya dahil uluslararası toplumun sarsıldığını" kaydetti.Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, olası yaptırımlar arasında Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını alış: 6.201,00 TLCumhuriyet altını satış: 6.295,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.054,00 TLYarım altın satış: 3.092,00 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın alış: 1.514,00 TLÇeyrek altın satış: 1.535,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam altın alış: 5.966,10 TLTam altın satış: 6.086,92 TL
ATA ALTIN NE KADAR OLDU?
Ata altın alış: 6.202,00 TLAta altın satış: 6.276,00 TL