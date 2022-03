Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altın çakıldı! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

ARABA FİYATLARI

Bir aydan beri her gün ajandama not yazıyorum. Mart-Nisan ayına kadar araba almayın dedim. Köpük var her önüne gelen galerici olmuş. Konut fiyatları ise düşmeyecek. Göç alan ülkeyiz. İnşaat maliyetleri artıyor. Ev fiyatları üzerine koya koya gider diye düşünüyorum. ''