Altın fiyatlarında büyük düşüş! Altın çakıldı! Tahminler peş peşe geldi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez. Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor.