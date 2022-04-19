Kripto paralar çakıldı, son 24 saat içinde resmen eridi! Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Cardano, Terra...

Son olarak, ABD Merkez Bankası Fed’in mayısta yeniden faiz arttırabileceğine yönelik mesajlar ve ABD’de vergi ödemelerinde son güne girilmesi, başta Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto paralardaki hareketi aşağı yönlü çevirdi. Küresel Kripto Para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 düşüşle 1.9 trilyona geriledi. Bu kapsamda, mart ayının son günlerinde bir miktar yukarı yönlü hareket eden Bitcoin’de haftanın ilk gününde kayıplar devam etti. Kripto para piyasalarında en büyük pazar payına sahip olan BTC, 48 bin Dolar seviyelerinden 38 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Dün yüzde 4’e kadar düşüş yaşayan BTC, 38 bin 900 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bitcoin son olarak 28 Mart 2022’de, 48 bin 234 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ALTCOIN’LER ETKİLENDİ

Piyasadaki sarsıntı, altcoin’leri de etkiledi. En büyük altcoin’lerden Ethereum dün yüzde 4.7 düşerek 2 bin 902 dolara kadar indi. Avalanche (AVAX), Cardano (ADA) ve Terra (LUNA) gibi kripto paralar da son 24 saatte yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Öte yandan, Decred (DCR), yüzde 28’den fazla artışla en iyi performans göstern kripto paralardan biri oldu. Uzmanlar, piyasalarda dünkü sert hareketin ana sebebi olarak ABD’de vergi ödemeleri için son güne girilmesini işaret etti. Kripto piyasasını takip eden analistler ve finans uzmanları, kripto para işlemlerinden kaynaklanan vergilerini ödemeleri gereken ABD vatandaşlarının varlıklarını satıyor olabileceği yorumunda bulundu.