Yapı Kredi resmen duyurdu! Flaş kredi kararı, 3 ay ödeme yok
Yapı Kredi'den ihtiyaç kredisi kararı! 3 ay geri ödemesiz kredi fırsatından başvuranlar yararlanıyor. Avantajlı faiz oranları ile kredi kullanımı mümkün. Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar için Yapı Kredi harekete geçti. İhtiyaç kredisi kampanyasının detayları banka tarafından paylaşıldı. İşte 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyasının detayları...
Bayram öncesi nakit para ihtiyacı olanlar için Yapı Kredi yeni kredi paketini devreye aldı. Kredi geri ödemeleri 3 ay erteleniyor. İsteyenler internet üzerinden kredi başvurularını yapabiliyor. Yapı Kredi Mobil veya İnternet kanallarından kredi kullanmak isteyenlerin kampanya giriş ekranında “3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi” kampanyasını seçmesi gerekiyor. TC kimlik numaranızla ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz.
GERİ ÖDEME 90 GÜN ÖTELENİYOR
Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gerçekleşiyor. Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunuluyor. Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılıyor.
Banka tarafından tanımlanan ön onaylı limiti olanların, limit tutarına kadar kredi kullanması mümkün.