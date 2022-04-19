Ev almak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Resmen değişti! Zorunlu oldu
Ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Artık değişti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ev alım satımı için önemli olacak düzenleme Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye`deki yerleşik kişilerin taşıt dışı menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerini Türk Lirası üzerinden yerine getirmesi zorunlu oldu.
Ev alım satımı için yeni düzenleme geldi. Türkiye'de 2008 yılında yayımlanan 26801 sayılı Resmî Gazete'deki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapıldı.
TAŞIT DIŞI MENKUL SATIŞLARINDA TL ZORUNLU OLDU
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 8. maddesinin 9. fıkrasında yer alan;
"Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür."
Cümlesinin sonuna şu ifadeler eklendi: "Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur."
ARAÇ ALIM SATIMINDA TL ŞARTI ARANMAYACAK
Yapılan yeni düzenleme araç alım satımı dışındaki menkul satışlarında geçerli olacak.
Tebliğ'in 15. fıkrasında yer alan "kararlaştırılması" ibaresi "kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi" şeklinde değiştirildi. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik yapılan maddeler şöyle:
9. MADDE
Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.
15. MADDE
On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.