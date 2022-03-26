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    EkonomiKredi ve kredi kartı ile flaş karar! Ve değişti! Milyonları ilgilendiriyor
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    Kredi ve kredi kartı ile flaş karar! Ve değişti! Milyonları ilgilendiriyor

    Kredi ve kredi kartı ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonları ilgilendiriyor. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtuluyor. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak. Buna göre, ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak. Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak. Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak. Böylece faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu şart yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek. İşte kredi ve kredi kartında milyonları ilgilendiren yeni detaylar...

    26.03.2022 - 07:42 |
    Kredi ve kredi kartı ile flaş karar! Ve değişti! Milyonları ilgilendiriyor

    Tüketici için yeni haklar geldi. Meclisten geçen yeni yasaya göre, vatandaş fazla masraf ve sigortadan kurtuluyor. Ayrıca zamanında teslim edilmeyen eve 70 bin lira ceza gelecek ve faiz indirimi kredi kartlarına hemen uygulanacak

    TBMM Genel Kurulu, tüketici ve konut kredilerinden ön ödemeli ev satışlarına, devre mülklere kadar birçok alanda tüketicinin mağduriyetini gideren, aldatılmasını ve fazla ödeme yapılmasını önleyen yasayı kabul etti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Tüketicileri Koruma Yasası şu değişiklikleri içeriyor:

    ÖN ÖDEMİLİ KONUTA 48 AY

    Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

    ERKEN ÖDEMEDE CAYMA HAKKI

    Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

    SİGORTA KALDIRILDI

    Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan ürünlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

    BİN LİRA CEZA

    Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak.

    ARTA İNDİRİM HEMEN UYGULANACAK

    Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak. Böylece faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu şart yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.

    HAK SAHİBİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK

    Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

    HAPİS CEZASI VERİLECEK

    Kanunla ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

    ASGARİ DEVRE 7 GÜNE İNDİ

    Devre mülklerdeki asgari devre süresi 15 günden 7 güne indirildi.

    YENİLENMİŞ ÜRÜNE BİR YIL GARANTİ

    Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.

    SATIŞ SONRASI HİZMET YOKSA TAZMİNAT:

    Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek.

    30 BİN LİRA SINIRI

    Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulacak. (Zübeyde Yalçın-Sabah)

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