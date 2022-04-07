Kömür fiyatları arttı mı? İthal kömür fiyatlarına zam mı geldi? Kömürün ton fiyatı ne kadar oldu?

Rusya Ukrayna savaşının ekonomik etkileri devam ediyor. Rusya’ya uygulanacak yaptırımların açıklanmasının ardından kömür fiyatları artışa geçti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getirileceğini açıklamasının ardından kömür fiyatları arttı. Kömürün ton fiyatı yükseliyor. Peki, Kömür tonu ne kadar oldu? İthal kömür fiyatları arttı mı? İşte tüm detaylar…

RUSYA’YA UYGULANACAK YAPTIRIM KÖMÜR FİYATLARINI ETKİLEDİ!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, dün ülkeden yılda 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getireceklerini ve bu ambargonun Rusya için önemli bir gelir kaybı oluşturacağını bildirdi.

KÖMÜRÜN TON FİYATI NE KADAR OLDU?

Açıklamanın ardından API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı dün bir önceki kapanışa göre yüzde 12,6 yükselerek 295 dolar olmuştu.

Kömürde ton başı fiyatlar bir önceki gün kapanışa göre yüzde 4,5 artarak 303 dolara çıktı.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mayıs vadeli kontratlarda kömürün fon fiyatı 330, haziran vadeli kontratlarda ise 323 dolara yükseldi.

KÖMÜR İTHALATININ YÜZDE 54’Ü RUSYADAN YAPILIYOR

AB, 2002'de toplam kömür ithalatının yüzde 54'ünü Rusya'dan yaptı.

Rusya, Endonezya ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kömür ihraç eden ülkesi konumunda bulunuyor.