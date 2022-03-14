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    EkonomiKar ve soğuk hava balık avını olumsuz etkiledi tezgahlar boş kaldı!
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    Kar ve soğuk hava balık avını olumsuz etkiledi tezgahlar boş kaldı!

    Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle balık tezgâhları boş kaldı. Bazı balıkçılar da balık olmadığı için iş yerini açmadı.

    14.03.2022 - 18:00 | | İHA
    Kar ve soğuk hava balık avını olumsuz etkiledi tezgahlar boş kaldı!

    Doğu Karadeniz’de soğuk ve karlı hava nedeniyle birçok balıkçı denize açılamadı. Trabzon’da tezgâhlarda genellikle kültür balıkları yer alırken, mezgit, sargan gibi çeşitler pek görülmedi. Bazı balıkçılar da balık olmadığı için iş yerini açmadı.

    "Balık az olduğu için fiyatlar biraz yüksek oluyor"

    Kar yağışı ve soğuk havanın tezgâhları olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçı esnafı Kadir Pınar, “Kar yağışı ve soğuk hava tezgâhları olumsuz etkiledi. Genelde kültür balıkları bulunuyor. Balık fiyatları; istavrit 35 TL, levrek 95 TL, çupra 80 TL, somon 60 TL, hamsi 35 TL, tirsi 25 TL, izmarit 20 TL, sarı kanat 75 TL. Dolayısıyla balık az olduğu için fiyatlar biraz yüksek oluyor” dedi.

    "Deniz balığı pek gelmiyor"

    Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş ise, “Kar yağdı, hava soğudu. Bundan sonra balık çekilir gibi görünüyor. Tahminim Ramazan ayında biraz balık çıkar, sonra da biter. Tezgâhımızda Ege’den gelen balıklar bulunuyor. Fiyatlarımız somon 50 TL, tombik 50 TL, istavrit 30-35 TL. Dolayısıyla havaların çok soğuk olmasından dolayı deniz balığı pek gelmiyor” diye konuştu.

    "Kar yağışından dolayı çoğu tekneler denize açılamadı"

    Kar ve soğuk hava yüzünden çoğu teknelerin denize açılamadığını ifade eden balıkçı esnaflarından Yakup İyisu da, “Tezgâhımızda genelde yetiştirme balıklar bulunuyor. Kar yağışından dolayı çoğu tekneler denize açılamadı” ifadelerini kullandı.

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