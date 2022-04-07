İstanbul’da toplu ulaşıma zam! İstanbulkart ücretleri ne kadar? İndirimli İstanbulkart ücreti kaç lira oldu?

İstanbul’da ulaşım zammı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı aldı. Son zamların ardından pek çok kişi de toplu ulaşım ücretlerini ve zammın ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Peki, İstanbulkart ücretleri ne kadar? İndirimli İstanbulkart ücreti kaç lira oldu? İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Öğrenci, tam, aylık akbil ne kadar oldu? İşte İstanbulkart zammı ve İstanbulkart fiyat listesi!

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi. Toplantıda, yapılan müzakerelerin ardından elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

İSTANBUL ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul’da toplu ulaşımda yeni tarifelerin, 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

2022 İSTANBULKART ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yapılan son zamla birlikte İstanbul’da toplu ulaşımda, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDU

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e, 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.

ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ

Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.

Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi.