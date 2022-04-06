İstanbul’da suya zam! İBB suya ne kadar zam yaptı? İnsanı Su Hakkı verilecek mi? İSKİ su zammı faturalara ne zaman yansıyacak?

İBB duyurdu! İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda su zammı görüşüldü ve suya zam kararı alındı. Konutlarda kullanılan suya zam kararı alınırken İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifinde ortak karar alınırken, ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da karar verildi. Peki, İstanbul’da suya zam yapıldı mı? İBB suya ne kadar zam yaptı? İSKİ su zammı faturalara ne zaman yansıyacak? Ücretsiz İnsanı Su Hakkı verilecek mi? Suyun metreküp fiyatı ne? Yeni su birim fiyatı nedir? İşte detaylar…

İBB SUYA NE KADAR ZAM YAPTI?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konutlarda kullanılan suya yüzde 29 oranında zam kararı alındı.

SUYUN METREKÜP FİYATI NE KADAR OLDU?

İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü yüzde 68.34 zam teklifi, parti gruplarının müzakereleri sonucunda ortak bir karara ulaşıldı. Oy birliğiyle alınan karara göre; 0-15 metreküp arası birinci kademe su fiyatı 8.33 lira oldu. Öte yandan, 8.35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12.51 lira, 14.95 lira olan iş yeri su fiyatı 22.40 lira, 8.35 lira olan şantiye su fiyatı 12.51 lira, 1.39 lira olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2.08 lira, 3.73 lira olan kırsal mahalle iş yeri 2.08 lira olarak belirlendi.

ÜCRETSİZ İNSANI SU HAKKI VERİLECEK Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda 15 metreküpe kadar her 2.5 metreküpte 0.5 metreküp ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da karar verildi.

YENİ SU BİRİM FİYATI NEDİR?

Bu bedel düşüldüğünde, yeni su birim fiyatı yüzde 29 artışla 7.21 lira olarak faturalara yansıyacak.