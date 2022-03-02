İkinci el ve sıfır araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı

İkinci el ve sıfır araba alacakları ilgilendiriyor. Fiyatlar düştü. Taşıt kredisinde merakla beklenen düzenleme de hayata geçirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) internet sitesinde yayınlanan güncel mevzuata göre, araç almak için kullanılan kredilerde vadeleri arttı ve kredi kullanım miktarları yükseltildi. Bu kapsamda, taşıt kredisinde güncel vadeler; nihai fatura değeri 400 bin liraya kadar olan araçlar için 48 ay, 400-800 bin lira aralığındaki araçlar için 36 ay, 800 bin ile 1.2 milyon lira aralığındaki araçlar için 24 ay ve 1.2-2 milyon lira aralığındaki araçlar için 12 ay olarak belirlendi. Taşıt kredilerinde güncel kredi kullanım oranları ise; nihai fatura değeri 400 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 70’i aşmayacak, 400-800 bin lira arasında araçlar için yüzde 50’yi aşmayacak, 800 ila 1.2 milyon lira aralığındaki araçlar için yüzde 30’u aşmayacak ve 1.2-2 milyon lira aralığındaki araçlar için yüzde 20’yi aşmayacak şekilde güncellendi.

Güncel kredilerle örneğin; 350 bin liralık sıfır otomobil almak isteyen tüketici, bu otomobilin yüzde 70’ini bireysel taşıt kredisi olarak kullanabilecek ve bu krediyi maksimum 48 ay vadede ödeyebilecek. Başka bir örnekle de; 500 bin liralık bir otomobil almak isteyen tüketici otomobilin fiyatının yüzde 50’sini aşmayacak şekilde taşıt kredisi kullanabilecek ve söz konusu krediyi 36 ay taksiyle ödeyebilecek. Güncellemeden önce örneğin; 500 bin liralık otomobil almak isteyen tüketici bunun yalnızca 150 bin lirasını kredi olarak alabiliyor. Kalan 350 bin lirayı peşin ödemek zorunda kalıyordu. 150 bin lira ise en fazla 24 aya bölünebiliyordu.

ÖNCEDEN NE KADARDI?

Otomobil sahibi olmada önemli bir yer tutan bireysel taşıt kredileriyle ilgili vade ve oran sınırlaması 2021 yılının temmuz ayında gelmişti. Eski düzenlemede fiyatı 120 bin lira ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 48 ay, 120-300 bin lira arasındaki araçlarda kredi vadesi 36 ay, 300-750 bin lira arasında araçlarda ise vade sınırı yalnızca 24 aydı. Kredi kullanım miktarları ise 120 bin liraya kadar yüzde 50, 300-750 bin lira arası yüzde 30 ve 750-1.5 milyon lira arası yüzde 20 şeklindeydi.

Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlilik başladı. İkinci el araç fiyatlarında düşüşlerin olduğunu belirten oto galericiler, yaz döneminde hareketliliğin daha da artacağını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitinin artırıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda, taşıt kredi limitleri ve vade sayısı da arttırılmıştı. Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlenme başladı. Oto galericiler, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin artacağını söyledi.

"ARAÇ TİCARETİNİN ÇOK HIZLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yaz tatili dönemine gidildikçe araç satışlarının hızlanacağını kaydeden TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Aylık araç satışının, aracın tercih edilme durumuna bağlı oluyor. Özellikle otomatik vites araçların en uzun durma süresi 1 hafta veya 10 gün. Çünkü genelde insanlar o araçları okulda okuyan çocuklarına ya da eşlerine alıyorlar. En az elimizde 2-3 ay duran araçlarımız oluyor. 20 Aralık’tan önce esnaf arkadaşlarımızın almış olduğu araçlar hala ellerinde. Aylık satışımız en fazla 4 veya 5 oluyor. Şu anda satışların az olmasından dolayı 20 Aralık’tan önce aldığımız araçların çoğu elimizde duruyor. Mart aynının sonu ve nisan ayından itibaren kur korumalı paranın çözülmesi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve tatil döneminin geliyor olmasından dolayı araç ticaretinin çok hızlanacağını düşünüyoruz" dedi.

"ÖZELLİKLE İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYAT DÜŞÜŞLERİ OLDU"

İkinci el araç fiyatlarının düştüğünü söyleyen Batı, "Çip krizinden dolayı vatandaşlar otomobil bayilerine gittiklerinde araç bulamıyorlardı. Şu an azda olsa bayilere gittiklerinde araç bulabiliyorlar. Sıraya girerek en az bir ay sonra araçlarını teslim alabiliyorlar. Sıfır araçlarda araç kredisi var diyemeyiz. Zaten araç satışı az olduğu içinde gelen araçlar büyük oranda yeterli olabiliyor. Pandemi, döviz ve çip krizine bağlı olarak araç fiyatları yüzde 10-15 daha yüksekti. Bu yükseklik azalamaya başladı" ifadelerini kullandı.