Geçici Vergi ödeme süresi ile ilgili açıklama geldi! Uzun süredir, muhasebeciler ve mali müşavirler tarafından erteleme talep ediliyordu. Geçici Vergi mükelleflerini ilgilendiren açıklama Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın imzasıyla yayınlandı. Peki, Geçici Vergi uzatıldı mı? Geçici Vergi ödeme süresi ertelendi mi? 4. geçici Vergi dönemi Geçici Vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi ne zaman sona eriyor? İşte detaylar…

GEÇİCİ VERGİ ÖDEMESİ UZATILDI MI?

2021 yılı 4. geçici Vergi dönemi Geçici Vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın imzasıyla yayınlanan 139 nolu VUK sirkülerinde şu açıkmaya yer verildi: "17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır" denildi.

Uzmanlar, söz konusu süre uzatımını Kur Korumalı Mevduat uygulamasında kambiyo kârı elden eden şirketlere sağlanan vergi istisnasından faydalanılması açısından önemli görüyordu.

GEÇİCİ VERGİ NEDİR?

Geçici vergi, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek sahibi ve kurumlar vergisi yükümlülerinin, cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine, üç aylık kazançları üstünden hesaplanarak ödenen vergi uygulamasıdır. Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinin yıl sonunu beklemeden, üç ayda bir elde edilen kazancın vergisinin önceden tahsil edilmesidir. Bu yüzden peşin vergi de denilmektedir.

KİMLER GEÇİCİ VERGİ ÖDER?

- Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi ödemek zorundadırlar.

- Adi ortaklıklar ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici vergi mükellefi de değildirler. Ancak, adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların şirketten aldıkları kazançlar, şahsi ticari veya mesleki kazanç sayıldığından geçici verginin konusuna girmektedir.

- Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellefiyete tabi kurumlar, bu faaliyetleri dolayısıyla geçici vergi ödemek mecburiyetindeler.

- Yukarıda sayılanlardan olmakla beraber, gelir veya kurumlar vergisinden muaf olanlar geçici vergi ödemeyeceklerdir. Bunlardan muafiyet şartlarını kaybedenler, mükellef oldukları tarihten itibaren geçici vergi ödemekle yükümlü olacaklardır.

- Senelere sari inşaat ve onarma işi(2) yapan mükellefler ile noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenler, bu kazançları dolayısıyla geçici vergi ödemeyeceklerdir. Ancak, söz konusu mükellefler, senelere sari inşaat ve onarma veya geçici yetkili noter yardımcılığı işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki kazançları için geçici vergi ödemek zorundadırlar.