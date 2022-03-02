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    EkonomiFED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? FED faiz arttırır mı?
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    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? FED faiz arttırır mı?

    FED faiz kararı ile ilgili yeni gelişme! Fed Başkanı Jerome Powell’dan kritik açıklama geldi. Powell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yaptığına dikkat çekerek “Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? İşte FED faiz kararı ile ilgili detaylar…

    02.03.2022 - 17:04 |
    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur? FED faiz arttırır mı?

    Küresel piyasaların gözü kulağı FED’in Mart ayı toplantısına çevrilirken Fed Başkanı Jerome Powell'dan kritik açıklama geldi.  Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

    FED FAİZ KARARI NE OLUR? FED FAİZ ARTTIRIR MI?

    Fed Başkanı Jerome Powell Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirtti.

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

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