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    EkonomiEvi olan milyonları ilgilendiriyor! Emekli, işsiz, engelli ve şehit yakınları muaf sayılıyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Emekli, işsiz, engelli ve şehit yakınları muaf sayılıyor
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    Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Emekli, işsiz, engelli ve şehit yakınları muaf sayılıyor

    Evi olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Emlak vergisi ile ilgili bilinmeyen detaylar açığa kavuşturuldu. Bazı konut sahipleri için emlak vergisinde sıfır oran dikkate alınıyor, vergi istenmiyor. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması. Ayrıca mülk sahibinin (İşsizler, ev hanımları...) gelir elde etmiyor olması da diğer bir kriter. Emekli maaşı dışında gelir yoksa yine muafiyetten yararlanılabiliyor. 2021 yılı içinde, 53 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri elde edilmişse, 2022 için emlak vergisi avantajı yine devam ediyor. Engelliler, şehit yakınları ve gaziler de tek konut muafiyetinden yararlanabiliyor.

    03.05.2022 - 09:06 |
    Evi olan milyonları ilgilendiriyor! Emekli, işsiz, engelli ve şehit yakınları muaf sayılıyor

    Her dört yılda bir takdir komisyonları vasıtasıyla mülklerin arsa m2 değerleri belirleniyor. Belirlenen arsa değerine, inşaat maliyeti de eklenerek mülklerin emlak vergi değeri (matrahı) belirleniyor.

    Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın haberine göre; Emlak vergi değeri üzerinden; konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında vergi hesaplanıyor. Büyükşehirlerde bu oranlar iki kat artırımlı uygulanıyor. İlk taksit mart ayının başından mayıs ayının sonuna kadar, ikinci taksit kasım ayı sonuna kadar ilçe belediyelerine ödenebiliyor.

    VERGİDEN KİMLER MUAF

    Geçen yıl takdir komisyonları yine mülklerin arsa m2 değerlerini (gelecek) dört yıl (2022, 2023, 2024 ve 2025) için belirlediler. 2022 emlak vergisi, bu yeni değerler üzerinden hesaplanarak ödenecek. Sonraki üç yılda (2023, 2024 ve 2025) ise bu kez (2022 değerinin üzerine) yeniden değerleme oranı dikkate alınarak mülklerin vergi değerleri her yıl yeniden belirlenerek emlak vergisi ödemeleri yapılacak.
    Emlak vergisi süresinde ödenmediğinde, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı ilave edilmiş olarak mülk sahipleri maliyet yüklenmiş olacaklar.

    2022’de satın alınan mülkün emlak vergisini alıcı ödemiyor, satıcı ödüyor. Alıcının ilk yıl sadece belediyeye bildirim yükümlülüğü zorunlu. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2023’de başlar.

    Bazı konut sahipleri için emlak vergisinde sıfır oran dikkate alınıyor, vergi istenmiyor. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması. Ayrıca mülk sahibinin (İşsizler, ev hanımları...) gelir elde etmiyor olması da diğer bir kriter. Emekli maaşı dışında gelir yoksa yine muafiyetten yararlanılabiliyor. 2021 yılı içinde, 53 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri elde edilmişse, 2022 için emlak vergisi avantajı yine devam ediyor.

    Engelliler, şehit yakınları ve gaziler de tek konut muafiyetinden yararlanabiliyor. Bazı işyerleri için de emlak vergisi muafiyeti var. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi bina vergisi muafiyetine tabi.

    Muafiyetin uygulanması sırasında bazı özellikli durumlarda mülk sahipleri tereddütler yaşayabiliyor.

    Evi olan milyonları ilgilendiriyor Emekli, işsiz, engelli ve şehit yakınları muaf sayılıyor

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