Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Talep dörde katlandı, uygun fiyat ve...

Ev almayı planlayanlar fiyatların daha uygun olması ve kişisel tercihlerin daha fazla dikkate alındığı prefabrik evleri tercih ediyor. Koronavirüs pandemisi ile birlikte talep yüzde 300 arttı.

Son yapılan araştırmalara göre, pandemiden itibaren prefabrik evlere olan talep dört kat arttı. Satışlar sadece 2021'de ise yüzde 300 yükseldi. Özellikle pandemi insanlarda doğayla iç içe, müstakil bir evde yaşama arzusunu tetiklerken, emlak piyasalarındaki artış da insanları prefabrik konut alternatiflerine yöneltti. Prefabrik ev sahibi olmak gerçekten göründüğü gibi ekonomik ve hızlı mı? Prefabrik ev yaptıran Ahmet Yıldız ve Mustafa Çakır ile sektör temsilcisi Mehmet Çankaya’ya sorduk.

SÖZLEŞME BAŞTA İMZALANIYOR

Mehmet Çankaya hızlı inşa süreci, betonarme gibi klasik konut modellerine göre ekonomik oluşu nedeniyle prefabrik evlerin müstakil konut sahibi olmak isteyenlerin tercihi olduğunu belirtti. Prefabrik evler ile normal konut modelleri arasında pek bir fark bulunmadığını belirten Çankaya, "İç mekân sunumu açısından da prefabrik evler klasik konutlara göre daha geniş ortamlar hazırlayabiliyor. Bunun nedeni, prefabrik evlerde yapı güvenliğinin çok yer kaplayan ve duvar panelleri içerisine gizlenebilen özel çelik taşıyıcılar ile olması" ifadelerini kullandı.

Prefabrik evlerin saha işçiliğini azalttığının ve çok sayıda usta organizasyonunu ortadan kaldırdığının altını çizen Çankaya, "Ortalama bir evin tüm malzemelerinin üretilip sevke hazır gelmesi bir haftadır" dedi. Oturuma hazır duruma gelmesinin de 20-25 gün olduğunu ekledi. Çankaya, "Müstakil konut yapımında konut maliyetinin en baştan bilinmesinin bütçe yönetimi açısından büyük avantaj sağladığını da belirtti. "Betonarme bir ev yaptırıldığında bütçe açısından en büyük sorunu inşaat süreçlerinde yükselen yapı malzemesi fiyatları ve öngörülemeyen maliyetler oluşturur" ifadelerini kullanan Mehmet Çankaya, prefabrik ev modelinde konutun fiyatının henüz sözleşme aşamasında netleştirildiğini ekledi.

'YAZIN EV SERİNDİ, KIŞIN...'

Ahmet Yıldız da 2020'de pandemide prefabrik ev sahibi olan isimlerden biri. Prefabrik ev almasında pandeminin çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Yıldız, "Hem hastalıktan kaçmak hem de stresten uzaklaşmak için tercih ettik. Gittik görüştük bir tanesini beğendik o günkü şartlarda da uygundu. 2020'nin Ekim ayında yaptık anlaşmayı Kasım'da da kurdular" diye konuştu. Sert yağmurlar yaşamasına karşın hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Yıldız'ın prefabriği tercih etmesinin bir diğer nedeni ise deprem. Tek katlı olmasının büyük evlere göre depreme karşı daha avantajı olduğunu söyleyen Ahmet Yıldız, "Yazın çok sıcak oldu ama hiç hissetmedik, klima bile çalıştırmadık. Kışın ocak ayında şehre döndüm. Mudanya'da evim var. Kasım aralık gibi. Odun yaktık ve ısındık" diye konuştu. En büyük avantajının sakin ve stressiz bir hayat olduğunu söyleyen Ahmet Yıldız, prefabrik evinde doğayla iç içe bir hayat yaşamaya devam ediyor.

BAŞLARDA KOLAY DEĞİL

Pandemiden önce 2015 yılında prefabrik ev tercih eden Mustafa Çakır ise prefabrik ev yaptıracak kişilerin oldukça dikkatli olması gerektiği kanaatinde. Deprem ve hızlı kurulumun prefabrik evlerin pozitif yönleri olduğunu söyleyen Çakır, prefabrik evin normal bir evden farkı olmadığını da belirtti. “Normal bir evde olması gereken her şey var” diyen Çakır, ancak ses ve ısı yalıtımı konusunda oldukça sıkıntı yaşadıklarını da ekledi. Çakır, “Evin bulunduğu bölgeye de bağlı. Bizim evimiz köy içinde. İlk yerleştiğimizde kimseyi tanımıyorduk, yabancıydık” diye konuştu.

SÖKÜP TAŞINABİLİYOR AMA...

Prefabrik evlerin sökülebilir ve taşınabilir olduğunu belirten Çakır, “Bir araca yükleyip başka bir yere de kurabiliyorsunuz. Şu anki aklımla bunun yapılabileceğini düşünmüyorum. Hasar almadan yapılamaz gibi. Paneller satılıyordur. Yenisini alırsınız iskeleti sağlam kalır ama duvarlarından emin değilim. Ama bir güzelliği daha var. Daha sonra ekleme yapabiliyorsunuz evinize. Firmayla görüşüp arazinizin boyutuna göre evinize bir oda daha ekletebilirsiniz. Evinizden de ayrı durmaz” dedi.

Prefabriğini üzerinde yalıtımıyla aldığında yazın çok sıcak kışın çok soğuk olduğunu söyleyen Çakır, “Rüzgâr sesi dışarda fırtına varmışçasına hissedilebiliyor. Evlerin elli yıl ömrü var deniliyor ama evin elli yıl ömrü olabilmesi için çok iyi bakmanız lazım. Evin iç ya da dış boyasını komple değiştirmeniz gerek. Prefabrik evin can damarı silikon. Bütün monte olan ek yerlerine silikon sıkıldı. Silikonun da bir ömrü var. Sıcağa ve soğuya maruz kalıyor. Evimiz 7 yıllık oldu. Biz mesela bu yıl evimizin dışını komple mantolama yaptık. Bayağı da maliyetli oldu” diye konuştu.

SİGORTA YAPILMIYOR

Çocukları toprakla haşır neşir olsun, hayvanlardan korkmasın diye köyde yaşamı seçen ve vakitleri olmadıkları için prefabrik ev tercih eden Çakır, “Yazlık amaçlı başlayıp kışlık olarak kullanmadan da önce ısı daha sonra ses sıkıntı oldu. Evi yaptıracağınız yer de çok önemli. Rüzgârda sallanıyor mu diyenler oluyor. Bizim evimiz rüzgârda sallanmıyor ama rüzgârın estiğini hissediyorsunuz” dedi. Prefabrik evlere sigorta yapılmadığının altını çizen Çakır, “Temelden çatıya her şeye dikkat etmeli. İşin başında durmaları gerekiyor" diye konuştu.

Mustafa Çakır, prefabrik ev yaptırmak isteyenlere tavsiyelerini ise şöyle sıraladı: “İyi araştırın. Kullanılan malzemelerin tüm detaylarına bakın. Temeline dikkat etsinler. Zemin etütleri önemli. İskelete giydirme olarak yapılan prefabrik evler var. Onları tercih edebilirler çünkü onların iç yalıtım malzemesini siz seçebiliyorsunuz. Duvarı da istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Bir şey asmak istediğiniz yerlere ekstra çelik koydurabilirsiniz. Yalıtım çok önemli. Mantolamayla köpükten ilave yalıtım yaptık. Isınma ve ses sıkıntılarını çözdük. Bunu alırken yapmak daha mantıklı. Alırken yapmış olsaydık daha az maliyetli olmuş olurdu. Kırsal alanlarda usta bulmak da zor. Elinizin tornavida tutması da lazım. En azından evinizin ufak tefek işlerini de sizin yapmanız gerek. Sürekli dışarıdan hizmet alacaksınız çok zor.”

Ayrıca evi yaptıracakları firmayı özenle seçmeleri gerektirdiğini söyleyen Çakır, heyecanla hata yapmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.