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Japonya’da Covid-19 tedbirleri ülke genelinde kaldırıldı

 Japonya’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülkenin 18 eyaletinde uygulanan yarı OHAL tedbirleri sona erdi. Hayatın bugün itibariyle ülke genelinde normale dönmesi bekleniyor.

22.03.2022 - 07:28 |
Japonya’da Covid-19 tedbirleri ülke genelinde kaldırıldı

Korona virüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle hükümetin birçok eyalette yarı OHAL tedbirlerini hayata geçirdiği Japonya’da, günler sonra ilk kez OHAL'siz döneme girildi. İlk olarak 9 Ocak'ta Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde ilan edilen ve kapsamı bir dönem 36 eyalete kadar genişletilen uygulama, son olarak etkili olduğu 18 eyalette de bugün itibariyle son buldu. Günlük yaşamı kısıtlamak yerine, restoran ve benzeri kalabalık alanlarda insan trafiğini azaltmayı hedefleyen tedbirlerin, Tokyo ve komşu eyaletleri Chiba, Kanagawa ve Saitama ile Aichi, Osaka ve Kyoto da dahil 18 eyalette kaldırılması ile Japonya'da sosyal yaşamın bugün itibariyle normale dönmesi bekleniyor.
Sınırlı tedbirleri içermişti

Ülkedeki 47 eyaletin tümünü kapsayan topyekün OHAL'in aksine, sınırlı bölgelerde hafifletilmiş tedbirler alınmasına olanak tanıyan yarı OHAL uygulaması altında bölge valileri restoran ve bunun gibi işletme sahiplerinden işletmelerini erken kapatmalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep etmişti. Bu tür taleplere meşru sebepler olmaksızın yanıt vermeyen işletmelere ise para cezası uygulanacağı belirtilmişti. Buna karara rağmen sokağa çıkma yasağı gibi radikal tedbirlere başvurulmamıştı.

Öte yandan Japonya'da dün 27 bin 701 yeni Covid-19 vaksının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 137 bin 317'ye ulaşmış, son 24 saatte 58 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ise Covid-19 kaynaklı ölü sayısı da 27 bin 196'ya yükselmişti.

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