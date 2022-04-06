EPDK'da yeni dönem! Resmen devreye girdi, Elektrik ve...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 5380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’nın kurulduğunu bildiriyor.

Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) sorumluluk alanı kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini ve yenilikçi politikalar ve projeleri izleyecek; desteklenecek Ar-Ge projelerini tespit edecek; desteklerin kapsamı ve miktarını belirleyecek ve destekleme uygulamalarını izleyerek sonuçları değerlendirecek.

Yeni Daire Başkanlığı ayrıca, karbon piyasası, emisyon ticareti, yeşil sertifika ve benzeri piyasa ve süreçlerin tasarımı, mevzuatının geliştirilmesi konusunda da yetkili olacak; dijitalleşme süreçlerini izleyip değerlendirecek ve alternatif yakıtlarla ilgili araştırmalar yapacak.

Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonlarının eşgüdüm esasına uygun ve standartlara uygun şekilde kurulmasıyla ilgili işlemler ile şarj hizmetiyle ilgili mevzuatın geliştirilmesine çalışacak ve şarj hizmeti vermek isteyen kişilerle ilgili piyasaya giriş izni ve piyasa faaliyetlerinin izlenmesiyle ilgili işlemleri de yürütecek. Yönetmelik değişikliğiyle beraber EPDK bünyesinde yer alan başkan yardımcısı kadrosunun sayısı da 2’den 3’e çıkarıldı.