Doğal gaz ile ilgili büyük müjde! Tarih verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gençlerle iftar programında, yeraltı kaynaklarını sonuna kadar kullanmaya ve ekonomiye kazandırmaya kararlı olduklarını anlattı.

Dönmez, "Nasipse önümüzdeki yıl belki bugünlerde yerli gazımızı kullanır hale geleceğiz. Ocağınızda çay demlediğinizde artık Karadeniz'in binlerce metre altındaki o gazla demlemiş olacaksınız" dedi. Dönmez, şunları söyledi:

ARAMALARI ARTIRDIK

"Sabrettik sonuna geldik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu yeni nesiller açısından önemli bir kaynaktır. Size tam 540 milyar metreküplük bir doğalgaz kaynağını teslim edeceğiz. 25 yıl yetecek bu ülkeye" dedi.

Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Temiz enerji kaynaklarıyla enerji ihtiyacımızı karşılama yönünde ciddi hamleler var. Biz de son 20 yılda yüzde 38 olan kurulu gücümüzün içerisindeki payı, deniz enerjisinin payını, yüzde 54'e çıkardık. 30 bin megavatlık kurulu gücümüz artık 100 bin megavatı geçti." Dönmez, arama çalışmalarını artırdıklarını ifade ederek, "Ne kadar çok yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanırsak içinde bulunduğumuz küresel enerji güvenliği riskini daha rahat atlatırız. Onun için doğal kaynak aramalarını artırdık" diye konuştu.