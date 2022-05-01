Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! BOTAŞ açıkladı, mayıs ayında...
Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı. BOTAŞ resmen açıkladı. Mayıs ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...
01.05.2022 - 00:33 |
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira oldu.
İşte BOTAŞ'ın yayımladığı o tarife: