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    EkonomiDevre mülk ve devre tatil ile ilgili flaş gelişme! Satışı yasaklanıyor, artık zorunlu olacak...
    HaberlerEkonomi Haberleri Devre mülk ve devre tatil ile ilgili flaş gelişme! Satışı yasaklanıyor, artık zorunlu olacak...
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    Devre mülk ve devre tatil ile ilgili flaş gelişme! Satışı yasaklanıyor, artık zorunlu olacak...

    Devre mülk ve devre tatil ile ilgili son dakika gelişmesi. Tatile gidecekleri yakından ilgilendiriyor. Kabul edildi. Satışı yasaklanıyor. Artık zorunlu oluyor. Tüketicinin korunmasına yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan değişiklikle ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

    24.03.2022 - 19:24 |
    Devre mülk ve devre tatil ile ilgili flaş gelişme! Satışı yasaklanıyor, artık zorunlu olacak...

    Tüketicinin korunmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Devre mülk ve devre tatil satışları yeniden düzenlenecek. Yaşanan mağduriyet ve şikayetlerin önüne geçilecek.

    Yeni düzenleme ile ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

    Ön ödemeli devre mülk satışı yasaklanıyor

    Ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak. Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak.

    Artık ön ödemeli devre tatil satışları da yapılamayacak. Tüketici hakem heyetleri de daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak. (TRT Haber)

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