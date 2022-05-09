Devletten yeni destek paketi! Aile Destek Paketi nedir? Aile Destek Paketi kimlere verilecek?
Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Paketi desteği ile ilgili yeni destek paketini duyurdu. Peki, Aile Destek Paketi nedir? Aile Destek Paketi kimlere verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplnatısında ekonomiye ilişkin yeni kararlar alındı. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ile birlikte alım gücü düşen kesime yeni desteklerin verileceğini duyurdu. Peki, Aile Destek Paketi nedir? Aile Destek Paketi kimlere verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları!
AİLE DESTEK PAKETİ NEDİR?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
“Vatandaşlarımızın hayat pahalılığı sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dar gelirli insanlarımızın alım gücünün düştüğünün farkındayız.
Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.
Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız.
Sağladığımız sosyal desteklerin toplamı 5,3 milyar liradır"