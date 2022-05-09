Devletten konut kredisi! Konut kredisi faiz oranı kaç? Ev kredisinde kaç yıl vade olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygun kredi ve faiz oranlarıyla devlet tarafından verilecek konut finansması müjdesini verdi. Peki, Konut kredisi faiz oranı kaç? Ev kredisinde kaç yıl vade olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları!

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ? EV KREDİSİNDE KAÇ YIL VADE OLACAK?

"Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut finansması desteği ile ilgili şunları söyledi:

“Vatandaşımızı konut sektöründeki dalgalanmadan korumak amacıyla üç ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.

Birincisi; İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz.

Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili. 1 milyon 100 bin konutla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmıştık.

Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket.

Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız.

İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık.

Böylece inşaat alindeki projeler hızla tamamlanarak kısa vade içerisinde konut arzının artmasını ve fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.

TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız."