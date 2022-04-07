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    EkonomiBu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...
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    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Böyle bir mesaj aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin. Vatandaşlar her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşıyor. Şimdiki yöntemleri ise icra borcu mesajları... Arayarak ya da mesaj yoluyla ‘İcra borcunuz hukuk ofisimize devredildi, ödeme yapmanız gerekiyor' ya da 'Sizi icraya veriyoruz' şeklinde ifadeler kullanan dolandırıcılar. vatandaşların panik halinden faydalanıyor. Böyle bir mesaj alındığı takdirde soğukkanlı olunması gerektiğini bildiren Av. Hayri Eryılmaz, e-Devlet üzerinden icra takibi olup olmadığını kontrol edebilir. Peki gerçekten icra borcu bulunan kişilere bu mesaj gelirse dolandırıcıların tuzağına düşmemek için ne yapmalı? İşte detaylar...

    07.04.2022 - 16:04 |
    Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

    Hukuk bürosu adı altında vatandaşlara mağduriyet yaşatan bir takım insanlar hakkında kendilerine şikâyetler geldiğini kaydeden Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, “Son zamanlarda basın yayın organlarına da yansıyan bu kişiler, tüketicilerimizi arayarak veya mesaj atarak, ‘İcra borcunuz hukuk ofisimize devredildi, ödeme yapmanız gerekiyor” gibi yalan beyanlarla veya ‘Almış olduğunuz ürünün kargo ücretini icraya veriyoruz’ tehdidiyle, mütemadiyen mesaj atarak vatandaşlarımızın içinde bulunduğu panik halinden yararlanıp ödeme yapmasını istiyorlar” diye konuştu.

    "PANİK YAPILMAMALI"

    Tüketicilerin öncelikle, bu veya buna benzer bir konuda kendilerini arayarak ulaşan kişiyi dikkatlice dinlemesi gerektiğini belirten Eryılmaz, “Mesaj atılması durumunda ise panik yapmamalı ve soğukkanlı olmalıdır çünkü kötü niyetli olan bu kişiler tüketicilerimizin içinde bulunduğu telaş ve çaresizlik halinden faydalanmaktır” dedi.

    Bu mesajı aldıysanız dikkat Hemen e-Devlete girip bakın, dosya numarası detayı...

    E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

    Yasalarla sabit olduğu üzere borçlu kişinin borcundan nasıl haberdar edileceğinin belli olduğunu aktaran Başkan Eryılmaz, “Alacaklı tarafından, aleyhinize herhangi bir icra takibi başlatılmış olursa, ilgili icra dairesince size ‘tebligat’ gönderilmesi gerekmektedir. Şayet yine de tereddüde düşülmüş ise tüketicilerimizin yapması gereken şey, iletişime geçen şahıstan ilgili dosyanın numarasını istedikten sonra kendi e-devlet sistemleri üzerinden tarafı bulunduğu mevcut dava veya icra takibi olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Eğer bu sorgulama sonucunda adınıza açılmış herhangi bir icra takibi veya dava mevcut değilse ya da verilen dosya numarası uyuşmuyorsa, tarafınıza gelen mesaj veya aramanın sizi dolandırmak maksatlı olması muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

    "TÜKETİCİLER ŞİKAYETTE BULUNABİLİR"

    Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiğine de değinen Eryılmaz, şöyle devam etti:
    “Tüketicilerimiz bu veya benzer davranışlarla kendilerini rahatsız eden kötü niyetli kişiler hakkında yasal yollara başvurarak, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanununun 123. Maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikâyette bulunabilirler. Yine tüketicilerimiz, kişisel verilerden olan telefon numaralarının usulsüz bir şekilde kullanılması sebebiyle, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, web adresi üzerinden bu ihlali yapanları bildirebilir ve şikâyette bulunabilirler.”

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