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    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    Bursa, Türkiye'nin önemli kentlerinden İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da arasında bulunduğu iller arasında en ucuz toplu ulaşım sağlan il olarak dikkat çekti.

    07.04.2022 - 14:14 |
    Türkiye'de en ucuz ulaşım hangi ilde?

    İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin ve insanların genellikle toplu ulaşımı kullandığı iller arasında en ekonomik il, Bursa oldu. Büyükşehirler bir bir zamlarla gündeme gelirken, İBB'nin ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zam büyük tepki topladı.

    Türkiyede en ucuz ulaşım hangi ilde

    Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini ileri süren belediyeler, ulaşımda zammı il meclislerinin alması yönünde zorladı. Ankara ve İzmir'den sonra İstanbul'a da yapılan zamların ardından en ucuz toplu ulaşım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yönetiminde Bursa'da vatandaşa sunulması dikkat çekti.


    Türkiyede en ucuz ulaşım hangi ilde

    Bursa'da metrodaki tam bilet fiyatı 5,25 lira, indirimli 4,50 lira ve öğrenci 2,25 lira olarak uygulanırken, Ankara'da metro fiyatları 6,50 lira, 4,25 lira ve 3,50 liradır. Bu tarifeler, İstanbul'da tam bilet fiyatı 7,67 lira, indirimli 5,47 lira, öğrenci ise 3,72 lira olarak açıklandı.

    Son gelen zamla birlikte en pahalı ulaşım ise İstanbul olarak göze çarptı.

    Türkiyede en ucuz ulaşım hangi ilde

    Türkiyede en ucuz ulaşım hangi ilde

    Türkiyede en ucuz ulaşım hangi ilde

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