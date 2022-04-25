Brent petrol varil fiyatı ne kadar? Ham petrol fiyatı kaç dolar? 25 Nisan petrol fiyatları!
Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum merak ediliyor. Petrol piyasalarında Çin etkisi, ham petrol ve brent petrolde düşüşe neden oldu. Çin’deki vakaların artması, kapanma tedbirlerinin artacağı endişesi petrol piyasalarında fiyatlamalarda etkili oluyor. Peki, Brent petrol varil fiyatı ne kadar? Ham petrol fiyatı kaç dolar? 1 varil petrol kaç dolar? 25 Nisan akaryakıt fiyatları ve dünya petrol fiyatlarında son durum…
Dünya petrol piyasalarında son durum pek çok kişinin gündeminde. Uluslararası piyasada petrol fiyatları Çin etkisiyle düşüşe geçti. Salgın kaynaklı endişeler, Çin’in kapanma tedbirleri taleplerin düşeceğine yönelik tedirginlik oluşturdu. Ham petrol ve brent petrol fiyatlamalarında düşüş görülüyor. Peki, Brent petrol varil fiyatı ne kadar? Ham petrol fiyatı kaç dolar? 1 varil petrol kaç dolar? 25 Nisan akaryakıt fiyatları ve dünya petrol fiyatlarında son durum…
DÜNYA PETROL FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Uluslararası piyasada büyük petrol ithalatçısı Çin'in Şanghay kentinde salgın kaynaklı can kayıpları arttı. Petrol piyasasında talebin gerileyeceğine ilişkin tedirgin, petrol fiyatlamalarında düşüş getirdi.
Pekin'de tespit edilen vakalar, kapanma tedbirinin sıkılaştırılacağı endişesini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlamalarında kapanma endişeleri etkili olmayı sürdürüyor.
BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?
Brent petrol 104 doların altını gördü.
HAM PETROL FİYATI KAÇ DOLAR?
ABD ham petrolü 100 doların altını test etti.