°
Şehir seçiniz
    BİST1.8781.44EURO15.840.02USD14.070.40ALTIN868.201.51
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBenzin ve motorine zam geliyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Benzin ve motorine zam geliyor
    ABONE OL

    Benzin ve motorine zam geliyor

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Benzin ve motorine zam geliyor! Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

    25.02.2022 - 09:35 |
    Benzin ve motorine zam geliyor

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor. Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

    EN ÇOK DİZEY YAKIT TÜKETİLDİ

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye’de en fazla tüketilen yakıt cinsi dizel oldu. Sene sonu rakamları 2 yılda bir açıklanan EPDK raporuna göre 2021 yılı Kasım ayında Türkiye’de 2 milyar 657 bin 320 ton yakıt kullanıldı. Bunların 282 bin 953 tonu benzin olurken 2 milyar 257 bin tonu dizel oldu. Yine 2021 yılı Kasım ayında 35 bin 245 ton fuel oil, 71 bin 744 ton havacılık yakıtı kullanıldı

    Mega kent İstanbul’da 2021 yılı Kasım ayında 66 bin 041 ton benzin, 332 bin 902 ton dizel, 260 ton fuel oil, 24 bin 413 ton havacılık yakıtı kullanıldı.

    Ankara’da 2021 yılı Kasım ayında 27 bin 833 ton benzin, 177 bin 771 ton dizel, 7 bin 063 ton fuel oil, 8 bin 320 ton havacılık yakıtı kullanıldı. İzmir’de 2021 yılı Kasım ayında ise 16 bin 567 ton benzin, 108 bin 480 ton dizel, 181 ton fuel oil, 7 bin 814 ton havacılık yakıtı kullanıldı. Kahramanmaraş’ta 2021 yılı Kasım ayında ise 2 bin 674 ton benzin, 21 bin 510 ton dizel, 328 ton fuel oil, 214 ton havacılık yakıtı kullanıldı.

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

    Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

    Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

    Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

    AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

    AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

    Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

    Sıradaki Haber
    Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

    Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

    Sıradaki Haber
    AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

    AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

    Sıradaki Haber
    İş yerinde bunu yapan tüm çalışanlar yandı! Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek

    İş yerinde bunu yapan tüm çalışanlar yandı! Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek

    Sıradaki Haber