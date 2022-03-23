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    EkonomiBalık tezgahlarında çeşit çok, balık az! Hamsi 50 liradan satılıyor
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    Balık tezgahlarında çeşit çok, balık az! Hamsi 50 liradan satılıyor

    15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesinde tezgahlarda balık çeşitliliğinin arttığı, miktarın ise azaldığı gözlendi.

    23.03.2022 - 13:15 |
    Balık tezgahlarında çeşit çok, balık az! Hamsi 50 liradan satılıyor

    Balıkta av yasağı 15 Nisan itibariyle başlıyor. Av yasağı öncesinde tezgahlarda çeşitlilik olmasına rağmen balık miktarının az olduğu görüldü. Balığın az olması ise fiyatlara artış olarak yansıdı. Tezgahlarda hamsinin kilosu 40-50 liradan, istavrit 50, çinakop 130-150, çupra da tanesi 40-50 liradan satılıyor. Balıkçılar fiyatların av yasağına kadar aynı şekilde devam edeceğini söylüyor.

    Av yasağına az bir zaman kaldığını söyleyen balıkçı Yavuz Durmaz, ‘’İstavrit, lüfer, çinakop, hamsi tezgahlara geliyor. Tezgahlarda balık çeşitliliği var. Fakat çeşit çok olmasına rağmen balık miktarı az. Av yasağına az bir zaman kaldı, fiyatlar yasağa kadar böyle gider. İstavritin kilosu 50 lira, hamsi 50 lira, çinakop 150 liradan satılıyor. Şuanda istavrit ve hamsiye talep var. Ramazan öncesi vatandaşlar balığa talep gösteriyor’’ dedi.
    Olta ve çiftlik balığı sezonunun yaklaştığını belirten balıkçı Samet Balyemez, ‘’Balıklar eskiden sadece balık çarşılarına gelirdi. Şimdi birçok yerde satıldığı için balık çarşılarına az miktarda geliyor. Av yasağına az bir zaman kala balık miktarı daha da azaldı. Balıkta şuan bolluk görülmüyor. Av yasağı sonrası olta ve çiftlik balıkları tezgahlarda olacak, bu nedenle balıklar daha da az olacak’’ diye konuştu.

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