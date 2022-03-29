Balık fiyatları artacak mı? Balık avı yasaklandı mı? Balığın kilosu ne kadar oldu? İşte balık fiyatlarında son durum!

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in Bulgaristan sınırında 2 mayın bulunmuştu. Mayınların imha edilmesinin ardından bölgede önlemler alındı. Balık avlanma bölgelerini kapsayan bölgede avlanma yasaklandı. 200 tekne mayınlar nedeniyle Karadeniz’e açılamıyor. Peki, Balık fiyatları artacak mı? Balık avı yasaklandı mı? Balığın kilosu ne kadar oldu? İşte detaylar…

BALIK AVI YASAKLANDI MI?

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in Bulgaristan sınırında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından balıkçılar, tedirgin oldu. İkinci mayının bulunduğu Kırklareli'nin İğneada beldesinde balık avlanması, ikinci duyuruya kadar yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı 200 tekne, mayın nedeniyle Karadeniz'e açılamadı. İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, balıkçıları cep telefonlarına gönderdikleri mesajlar ile uyardıklarını ve ikinci emre kadar denize açılmalarının yasak olduğunu belirtti. Ulaş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mayınların kendi avlanma bölgelerine kadar geldiğini belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti. 200'e yakın balıkçı teknesi olduğunu söyleyen Ulaş, "Balıkçı teknelerimizle gün içinde sık sık istişare halindeyiz. Sahil Güvenlik birimleriyle beraber bilgilendirmeleri yapıyoruz. Mayın görmeleri halinde bizimle kontak kurmalarını, Sahil Güvenlik birimleri ve deniz kuvvetleriyle bilgileri paylaşacağımızı ve en kısa zamanda intikal edileceğini söylüyoruz" dedi.

BALIK FİYATLARI ARTACAK MI? İŞTE BALIK FİYATLARI

Mayın endişesiyle balık tezgahları boş kalırken, balık fiyatları da fırladı. Tüm balıkçılar ava çıkmaya korkuyor. Balıkçılar, bu durumdan memnun olmadıklarını belirtirken, balık fiyatlarında ise ortalama 20-25 TL artış olduğunu söyledi.Hamsinin kilosu 60 TL, istavrit 70 TL, mezgit 60 TL, levrek ve çupra ise 140 TL’den satılıyor.

Savaşın her sektörü etkilediğini ifade eden balıkçı Şafak Gün, “Mayın suya değil, balık tezgahlarına düştü. Balık fiyatları oldukça yükseldi. Ramazan, av yasağının yaklaşması ve son olarak mayın krizi ile beraber tezgahlarda balık kalmadı. Mayın olayı Karadeniz’de oldu. Fakat tüm denizlerdeki balıkçılar korktukları için ava çıkamıyor, bizler de beklemekteyiz. İnşallah güzel haber alırız. Hamsinin kilosu 40 TL’den 60 TL, mezgitin kilosu 30 TL’den 60 TL, istavritin kilosu 50 TL’den 70 TL, levrek ve çupra ise 70 TL’den 140 TL oldu. Şu an hem satış olarak hem de kar olarak bizi oldukça zorluyor” şeklinde konuştu.

Bu senenin balık konusunda verimsiz geçtiğini vurgulayan Gün, “Gözümüzü seneye çevirdik. Mayın temizlenirse 20 gün daha balık satarız. Fiyatlar, mayın temizlenirse eski haline döner. Bu rakam ise 20 ile 25 TL arasında olur” diye konuştu.

Balıkçılardan Ferda Mezarcı, sezonun bitmesine az süre kaldığını belirterek, "Mayından dolayı mecburen paydos etmek zorunda kaldık. Bu tarihten sonra kalkan balığı tutacaktık. Kalkan balığının kilosu, şu anda 600-700 lira ve ondan kazanacaktık ama maalesef mayından dolayı bazı yasaklar uygulandı. O yüzden kimse riske girmiyor. 7 yaşından beri balıkçılık yapıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.