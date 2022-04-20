Bakan Nebati'den küresel işbirliği mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'de G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı'na katıldı. Bakan Nebati toplantıda "Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık" açıklamasını yaptı.
20.04.2022 - 11:08 |
Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD temasları ile ilgili olarak, “G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı”na katıldık. Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık." açıklamasında bulundu.
Bakan Nebati, "Göç ve zorla yerinden edilme konusunda ise sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yineledik." dedi.
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