Bayramda tatile çıkacak herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu; otobüs, uçak, tren bileti fiyatları...
Tatile çıkacaklar dikkat! Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatil planı yapanlar ya da 'tatile mi gitsem' düşüncesine olan vatandaşlar otobüs, uçak ve tren bileti fiyatlarını araştırmaya başladı ancak yüksek yol ücretleriyle karşı karşıya kaldı. Bu yıl ulaşım fiyatları maliyetli. Bayramda uçak bileti 415 liradan başlıyor. Otobüs fiyatları ise uçak fiyatlarını solladı. Yüksek fiyatlar nedeniyle bazı illere otobüs yerine bilet bulunması durumunda uçakla gitmek daha avantajlı. Kendi aracıyla tatile gitmek isteyenler için ise bu yıl maliyetler geçen yıla göre 3'e katlandı. Bayramda otobüs, uçak ve tren biletleri ne kadar? Tek tek açıklandı...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapacaklar yüksek yol ücretleriyle karşılaştı. Bayram tatilinde yolculuğa çıkacak vatandaşlar için uçak, otobüs ve tren ücretleri belli oldu. İstanbul'dan Antalya ve İzmir gibi tatil bölgelerine en uygun "tek yön" otobüs biletleri bayram öncesi 350 liradan, uçak biletleri 600 liradan başlıyor. En ucuz uçak biletinin 415 lira olduğu bayram öncesinde bilet bulabilirseniz bazı illere otobüs yerine uçakla gitmek daha avantajlı. Ancak bazı illerin uçak bileti fiyatları ise 2.500 liraya kadar çıkmış durumda.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım bazı hatlarda uçak biletinin otobüsten daha ucuz olduğunu söyledi. Yıldırım geçen bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi. Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değil" diye konuştu.
OTOBÜS YOLCUSU AZALDI
Geçmiş bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirten Mustafa Yıldırım, "Geçmiş yılların bayramlarıyla mukayese yolcu sayıları 3'te 2 oranında azaldı" dedi.
OTOMOBİLLE SEYAHAT MALİYETLİ
Kendi aracıyla tatile gitmek isteyenler için bu yıl maliyetler geçen yıla göre 3'e katlandı. Geçen yıl bayramda ortalama 7 lira olan motorin bu yıl 22 lira. İstanbul'dan Antalya'ya otomobille seyahatte sadece benzin masrafı 930 lirayı buluyor.
OTOBÜS FİYATLARI (TL)
(İstanbul hareket: 1 Mayıs)
Adana: 450
Adıyaman: 450
Afyonkarahisar: 260
Ağrı: 500
Ankara: 319
Antalya: 350
Artvin: 500
Aydın: 400
Balıkesir: 200
Bingöl: 500
Bolu: 160
Bursa: 169
Çanakkale: 215
Denizli: 350
Diyarbakır: 500
Edirne: 350
Erzincan: 400
Erzurum: 400
Eskişehir: 220
Gaziantep: 520
Giresun: 399
Gümüşhane: 340
Hatay: 600
Mersin: 400
İzmir: 350
Kars: 500
Kastamonu: 280
Kayseri: 360
Konya: 330
Kütahya: 200
Malatya: 400
Manisa: 300
Kahramanmaraş: 400
Mardin: 450
Muğla: 470
Muş: 500
Nevşehir: 400
Ordu: 380
Rize: 515
Siirt 500
Sivas 500
Tokat 450
Trabzon 495
Şanlıurfa: 450
Uşak: 280
Van: 550
Batman 500
Şırnak: 500
Ardahan: 500
Iğdır: 500
Kilis 550
Osmaniye 400
TREN (1 KİŞİ) 29 NİSAN 2022 CUMA
İstanbul (Bakırköy)- Ankara 147-168
İstanbul (Bostancı)-Ankara 132-151
İstanbul (S.Çeşme)-Ankara 147-168
İstanbul (Pendik)-Ankara 132-151
İstanbul (Halkalı)–Ankara 147-168
Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) 117 TL
UÇAK BİLETİ FİYATLARI
(29 Nisan 2022 Cuma)
İstanbul-Ankara: 415-1409 TL
Ankara- İstanbul: 415-719 TL
İstanbul-Konya: 557-729 TL
Konya - İstanbul: 415- 557 TL
İstanbul-İzmir: 641- 729 TL
İzmir-İstanbul: 415-729 TL
İstanbul-Van: 1321-2.405 TL
Van-İstanbul: 701-1.298 TL
İstanbul-Trabzon: 639-2.405 TL
İstanbul-Şanlıurfa: 719-2.405
Şanlıurfa-İstanbul: 719-1280 TL
İstanbul-Adana: 719-1709 TL
Adana-İstanbul: 511-729 TL
İstanbul-Erzurum: 719-2.405 TL
Erzurum-İstanbul: 719-1.298 TL
İstanbul-Bodrum: 681-2.405 TL
Bodrum-İstanbul: 435-1.909 TL
İstanbul-Denizli: 599-729 TL
Denizli-İstanbul: 416-639 TL
İstanbul-Muğla: 660-1909 TL
Muğla-İstanbul: 415-1909 TL
İstanbul-Sivas: 719 TL (Tek uçuş)
Sivas–İstanbul: 591-599 TL
İstanbul-Gaziantep: 720-1709 TL
Mardin-İstanbul: 681-729 TL
İstanbul-Hatay: 1709-1709 TL
Hatay-İstanbul: 517-1409 TL
Diyarbakır-İstanbul: 599-729 TL
İstanbul-Kayseri: 600-1709 TL
Kayseri-İstanbul: 416-1709 TL
İstanbul-Ordu: 719-2.405
Ordu-İstanbul: 478-1.280
NOT: (Bilet fiyatları gün içindeki saatlere göre değişiklik gösteriyor, direkt uçuşlar baz alınmıştır) Akşam