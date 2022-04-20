Bayramda tatile çıkacak herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu; otobüs, uçak, tren bileti fiyatları...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapacaklar yüksek yol ücretleriyle karşılaştı. Bayram tatilinde yolculuğa çıkacak vatandaşlar için uçak, otobüs ve tren ücretleri belli oldu. İstanbul'dan Antalya ve İzmir gibi tatil bölgelerine en uygun "tek yön" otobüs biletleri bayram öncesi 350 liradan, uçak biletleri 600 liradan başlıyor. En ucuz uçak biletinin 415 lira olduğu bayram öncesinde bilet bulabilirseniz bazı illere otobüs yerine uçakla gitmek daha avantajlı. Ancak bazı illerin uçak bileti fiyatları ise 2.500 liraya kadar çıkmış durumda.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım bazı hatlarda uçak biletinin otobüsten daha ucuz olduğunu söyledi. Yıldırım geçen bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi. Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değil" diye konuştu.

OTOBÜS YOLCUSU AZALDI

Geçmiş bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirten Mustafa Yıldırım, "Geçmiş yılların bayramlarıyla mukayese yolcu sayıları 3'te 2 oranında azaldı" dedi.

OTOMOBİLLE SEYAHAT MALİYETLİ

Kendi aracıyla tatile gitmek isteyenler için bu yıl maliyetler geçen yıla göre 3'e katlandı. Geçen yıl bayramda ortalama 7 lira olan motorin bu yıl 22 lira. İstanbul'dan Antalya'ya otomobille seyahatte sadece benzin masrafı 930 lirayı buluyor.

OTOBÜS FİYATLARI (TL)

(İstanbul hareket: 1 Mayıs)

Adana: 450

Adıyaman: 450

Afyonkarahisar: 260

Ağrı: 500

Ankara: 319

Antalya: 350

Artvin: 500

Aydın: 400

Balıkesir: 200

Bingöl: 500

Bolu: 160

Bursa: 169

Çanakkale: 215

Denizli: 350

Diyarbakır: 500

Edirne: 350

Erzincan: 400

Erzurum: 400

Eskişehir: 220

Gaziantep: 520

Giresun: 399

Gümüşhane: 340

Hatay: 600

Mersin: 400

İzmir: 350

Kars: 500

Kastamonu: 280

Kayseri: 360

Konya: 330

Kütahya: 200

Malatya: 400

Manisa: 300

Kahramanmaraş: 400

Mardin: 450

Muğla: 470

Muş: 500

Nevşehir: 400

Ordu: 380

Rize: 515

Siirt 500

Sivas 500

Tokat 450

Trabzon 495

Şanlıurfa: 450

Uşak: 280

Van: 550

Batman 500

Şırnak: 500

Ardahan: 500

Iğdır: 500

Kilis 550

Osmaniye 400

TREN (1 KİŞİ) 29 NİSAN 2022 CUMA

İstanbul (Bakırköy)- Ankara 147-168

İstanbul (Bostancı)-Ankara 132-151

İstanbul (S.Çeşme)-Ankara 147-168

İstanbul (Pendik)-Ankara 132-151

İstanbul (Halkalı)–Ankara 147-168

Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) 117 TL

UÇAK BİLETİ FİYATLARI

(29 Nisan 2022 Cuma)

İstanbul-Ankara: 415-1409 TL

Ankara- İstanbul: 415-719 TL

İstanbul-Konya: 557-729 TL

Konya - İstanbul: 415- 557 TL

İstanbul-İzmir: 641- 729 TL

İzmir-İstanbul: 415-729 TL

İstanbul-Van: 1321-2.405 TL

Van-İstanbul: 701-1.298 TL

İstanbul-Trabzon: 639-2.405 TL

İstanbul-Şanlıurfa: 719-2.405

Şanlıurfa-İstanbul: 719-1280 TL

İstanbul-Adana: 719-1709 TL

Adana-İstanbul: 511-729 TL

İstanbul-Erzurum: 719-2.405 TL

Erzurum-İstanbul: 719-1.298 TL

İstanbul-Bodrum: 681-2.405 TL

Bodrum-İstanbul: 435-1.909 TL

İstanbul-Denizli: 599-729 TL

Denizli-İstanbul: 416-639 TL

İstanbul-Muğla: 660-1909 TL

Muğla-İstanbul: 415-1909 TL

İstanbul-Sivas: 719 TL (Tek uçuş)

Sivas–İstanbul: 591-599 TL

İstanbul-Gaziantep: 720-1709 TL

Mardin-İstanbul: 681-729 TL

İstanbul-Hatay: 1709-1709 TL

Hatay-İstanbul: 517-1409 TL

Diyarbakır-İstanbul: 599-729 TL

İstanbul-Kayseri: 600-1709 TL

Kayseri-İstanbul: 416-1709 TL

İstanbul-Ordu: 719-2.405

Ordu-İstanbul: 478-1.280

NOT: (Bilet fiyatları gün içindeki saatlere göre değişiklik gösteriyor, direkt uçuşlar baz alınmıştır) Akşam