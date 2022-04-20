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    EkonomiBayramda tatile çıkacak herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu; otobüs, uçak, tren bileti fiyatları...
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    Bayramda tatile çıkacak herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu; otobüs, uçak, tren bileti fiyatları...

    Tatile çıkacaklar dikkat! Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatil planı yapanlar ya da 'tatile mi gitsem' düşüncesine olan vatandaşlar otobüs, uçak ve tren bileti fiyatlarını araştırmaya başladı ancak yüksek yol ücretleriyle karşı karşıya kaldı. Bu yıl ulaşım fiyatları maliyetli. Bayramda uçak bileti 415 liradan başlıyor. Otobüs fiyatları ise uçak fiyatlarını solladı. Yüksek fiyatlar nedeniyle bazı illere otobüs yerine bilet bulunması durumunda uçakla gitmek daha avantajlı. Kendi aracıyla tatile gitmek isteyenler için ise bu yıl maliyetler geçen yıla göre 3'e katlandı. Bayramda otobüs, uçak ve tren biletleri ne kadar? Tek tek açıklandı...

    20.04.2022 - 09:59 |
    Bayramda tatile çıkacak herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu; otobüs, uçak, tren bileti fiyatları...

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapacaklar yüksek yol ücretleriyle karşılaştı. Bayram tatilinde yolculuğa çıkacak vatandaşlar için uçak, otobüs ve tren ücretleri belli oldu. İstanbul'dan Antalya ve İzmir gibi tatil bölgelerine en uygun "tek yön" otobüs biletleri bayram öncesi 350 liradan, uçak biletleri 600 liradan başlıyor. En ucuz uçak biletinin 415 lira olduğu bayram öncesinde bilet bulabilirseniz bazı illere otobüs yerine uçakla gitmek daha avantajlı. Ancak bazı illerin uçak bileti fiyatları ise 2.500 liraya kadar çıkmış durumda.

    Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım bazı hatlarda uçak biletinin otobüsten daha ucuz olduğunu söyledi. Yıldırım geçen bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi. Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değil" diye konuştu.

    OTOBÜS YOLCUSU AZALDI

    Geçmiş bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirten Mustafa Yıldırım, "Geçmiş yılların bayramlarıyla mukayese yolcu sayıları 3'te 2 oranında azaldı" dedi.

    OTOMOBİLLE SEYAHAT MALİYETLİ

    Kendi aracıyla tatile gitmek isteyenler için bu yıl maliyetler geçen yıla göre 3'e katlandı. Geçen yıl bayramda ortalama 7 lira olan motorin bu yıl 22 lira. İstanbul'dan Antalya'ya otomobille seyahatte sadece benzin masrafı 930 lirayı buluyor.

    OTOBÜS FİYATLARI (TL)

    (İstanbul hareket: 1 Mayıs)

    Adana: 450

    Adıyaman: 450

    Afyonkarahisar: 260

    Ağrı: 500

    Ankara: 319

    Antalya: 350

    Artvin: 500

    Aydın: 400

    Balıkesir: 200

    Bingöl: 500

    Bolu: 160

    Bursa: 169

    Çanakkale: 215

    Denizli: 350

    Diyarbakır: 500

    Edirne: 350

    Erzincan: 400

    Erzurum: 400

    Eskişehir: 220

    Gaziantep: 520

    Giresun: 399

    Gümüşhane: 340

    Hatay: 600

    Mersin: 400

    İzmir: 350

    Kars: 500

    Kastamonu: 280

    Kayseri: 360

    Konya: 330

    Kütahya: 200

    Malatya: 400

    Manisa: 300

    Kahramanmaraş: 400

    Mardin: 450

    Muğla: 470

    Muş: 500

    Nevşehir: 400

    Ordu: 380

    Rize: 515

    Siirt 500

    Sivas 500

    Tokat 450

    Trabzon 495

    Şanlıurfa: 450

    Uşak: 280

    Van: 550

    Batman 500

    Şırnak: 500

    Ardahan: 500

    Iğdır: 500

    Kilis 550

    Osmaniye 400

    TREN (1 KİŞİ) 29 NİSAN 2022 CUMA

    İstanbul (Bakırköy)- Ankara 147-168

    İstanbul (Bostancı)-Ankara 132-151

    İstanbul (S.Çeşme)-Ankara 147-168

    İstanbul (Pendik)-Ankara 132-151

    İstanbul (Halkalı)–Ankara 147-168

    Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) 117 TL

    UÇAK BİLETİ FİYATLARI

    (29 Nisan 2022 Cuma)

    İstanbul-Ankara: 415-1409 TL

    Ankara- İstanbul: 415-719 TL

    İstanbul-Konya: 557-729 TL

    Konya - İstanbul: 415- 557 TL

    İstanbul-İzmir: 641- 729 TL

    İzmir-İstanbul: 415-729 TL

    İstanbul-Van: 1321-2.405 TL

    Van-İstanbul: 701-1.298 TL

    İstanbul-Trabzon: 639-2.405 TL

    İstanbul-Şanlıurfa: 719-2.405

    Şanlıurfa-İstanbul: 719-1280 TL

    İstanbul-Adana: 719-1709 TL

    Adana-İstanbul: 511-729 TL

    İstanbul-Erzurum: 719-2.405 TL

    Erzurum-İstanbul: 719-1.298 TL

    İstanbul-Bodrum: 681-2.405 TL

    Bodrum-İstanbul: 435-1.909 TL

    İstanbul-Denizli: 599-729 TL

    Denizli-İstanbul: 416-639 TL

    İstanbul-Muğla: 660-1909 TL

    Muğla-İstanbul: 415-1909 TL

    İstanbul-Sivas: 719 TL (Tek uçuş)

    Sivas–İstanbul: 591-599 TL

    İstanbul-Gaziantep: 720-1709 TL

    Mardin-İstanbul: 681-729 TL

    İstanbul-Hatay: 1709-1709 TL

    Hatay-İstanbul: 517-1409 TL

    Diyarbakır-İstanbul: 599-729 TL

    İstanbul-Kayseri: 600-1709 TL

    Kayseri-İstanbul: 416-1709 TL

    İstanbul-Ordu: 719-2.405

    Ordu-İstanbul: 478-1.280

    NOT: (Bilet fiyatları gün içindeki saatlere göre değişiklik gösteriyor, direkt uçuşlar baz alınmıştır) Akşam

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