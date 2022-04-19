Ayçiçek yağı ile ilgili indirim açıklaması! Yüzde 25...

Antalya’da Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlık olarak sektörün oyuncuları ve üreticilerle yaşadıkları ve muhtemel endişe konularını dinlemek ve bakanlığın çalışmalarını anlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli süreçleri geçirdiğine dikkat çeken Kirişci, “Pandemi döneminde eli öpülesi üreticiler üretmeyi sürdürdü. Tedarik zincirinde de aksaklık olmaması için hükümetimiz gerekli önlemleri aldı ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında en ufak bir aksaklık yaşanmamıştır” dedi.

UKRAYNA, YÜZDE 25 DAHA AŞAĞIYA ÜRÜN VERECEK

Rusya-Ukrayna savaşında ülkemizin taraftar mantığıyla hareket etmek yerine, “Her ikisi de bizim dost ve komşu ülkelerimiz” diyerek adım attığını belirten Kirişci, “Taraflardan birinin taraftarı olsaydık, savaştan etkilenen iki ülkenin yanına biz de eklenebilirdik. Şu anda her iki ülke de sürekli 3-4 gün geçmez, Ukrayna ve Rusya Tarım Bakanı görüşmek istediklerini belirtirler. Ne için bunu isterler? Çünkü her iki ülke de tarımsal ürünler konusunda dış ticarete konu olabilecek önemli ürünleri olan ülkelerdir” diye konuştu.

Diğer taraftan da Türkiye’nin bu ülkelerden aldığı ürünler olduğuna değinen Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

“Örnek vermem gerekirse sadece Ukrayna’nın elinde 27.5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Türkiye, 8.5 milyon ton mısır üreten bir ülke. Ukrayna’nın dış ticarete konu olan 13.5 milyon ton mısır stokundan bahsedersem, bu stokun ne anlama geldiğini daha iyi anlamış oluruz. Aynı şekilde 7.5 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Ayçiçeği yağı değil, çekirdek. 6,5-7 milyon ton civarında ayçiçek yağı var, 1 milyon ton civarında soya var. Bu ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya’nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var. Azerbaycan domates konusunda Rusya’nın önemli tedarikçilerinden biriydi. Azerbaycan’la Rusya arasındaki ilişkinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ilişkiye rağmen artık ürün alışverişlerinde ciddi problemler yaşanıyor. Ama hiçbir zaman biz Rusya’ya, Ukrayna’ya, Azerbaycan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kısıtlama getirmedik” dedi.

"TARIMIN RÖNTGENİNİ ÇEKECEĞİZ"

Bazen Türkiye'nin üreticisinin ürettiklerini hafife alanlar olduğuna değinen Tarım Bakanı Kirişci, üreticilerle bir araya gelmelerinin yegâne amacının Antalya özelinde ama Türkiye genelinde tarımın bir röntgenini çekmek olduğunu kaydetti. Toplantının ikinci bölümü basına kapalı devam etti.