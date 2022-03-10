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    EkonomiAyçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...
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    Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

    Ayçiçek yağı ve zeytinyağı ile ilgili açıklama! Ayçiçek yağı fiyatları artarken zeytinyağı fiyatları sabit kaldı. Vatandaşlar da hal böyle olunca zeytinyağı almaya başladı, satışlar arttı. Firmaların zeytinyağı satışları katlandı, kargolar da sevkiyata yetişmekte zorlanıyor. Her gün Türkiye'nin 81 iline zeytinyağı gönderiliyor.

    10.03.2022 - 10:27 |
    Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

    Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı satışları arttı. Her gün Türkiye'nin 81 iline zeytinyağı gönderilirken, kargo firmaları talebi karşılamakta zorlanıyor.

    Yurt genelinde, vatandaşlar fiyatı değişmeyen zeytinyağına yöneldi. İlçedeki pek çok firmanın satışları katlanırken, kargo firmaları da zeytinyağı sevkiyatına yetişmekte zorlanmaya başladı.

    "FİYAT ARTIŞI YAPMADIK"

    Zeytinyağı üreticisi Turhan Güler, “Son bir haftadan beri zeytinyağımıza talep çok arttı. Bu talep artışını karşılamak için fazla mesai yapıyoruz. Biz herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Sezon başında belirlediğimiz fiyatlardan zeytinyağı satıyoruz. Şu anda satışlardan çok memnunuz” dedi.

    "İNSANLAR ZEYTİNYAĞI TÜKETMEYE BAŞLADI"

    Bir başka üretici Kazım Karabıyık ise “İnsanlar artık zeytinyağını tüketmeye başladı. Çiçek yağları artarken zeytinyağı fiyatları değişmedi. Bu yüzden vatandaşlar daha sağlıklı olan zeytinyağını tercih ediyor. Zeytinyağlarımız kargolar ile yurdun her tarafına gidiyor” dedi.

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