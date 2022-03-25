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    EkonomiAraçların sigorta değerleri ile ilgili önemli uyarı! Yeniden düzenletin
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    Araçların sigorta değerleri ile ilgili önemli uyarı! Yeniden düzenletin

    Aracı olan herkesi ilgilendiriyor. Aracınızın sigorta değerine dikkat! Sigorta bedeli ve sigorta değeri farkı ile ilgili önemli açıklama geldi. Fiyatlardaki artışlara bağlı olarak makine ve vasıtalar gibi birçok sigortalanabilir kıymetin yeni değerleri yükseldi. Tüketicilerin poliçelerdeki sigorta bedellerinin sigortalanan araçların güncel ve de toplam değerlerinin karşılığı olarak belirlenip belirlenmediğine dikkat etmesi gerekiyor. Böylece oluşacak mağduriyetlerin önüne geçilebilecek. Kasko poliçelerinde teminat tutarlarının kontrol edilmesi gerekirken, gerek gördükleri varlıkları için sigorta poliçesi teminat tutarlarını yeniden düzenletmeleri de önem taşıyor.

    25.03.2022 - 14:10 |
    Araçların sigorta değerleri ile ilgili önemli uyarı! Yeniden düzenletin

    Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği fiyat artışlarına bağlı olarak, makine, demirbaş ya da vasıta gibi birçok sigortalanabilir kıymetin yeni değerlerinin oldukça yükseldiğine dikkat çekti. "Sigorta bedeli/sigorta değeri farkı" konusunun altını çizen TÜSED Yönetim Kurulu, fark oluştuğu takdirde eksik sigorta hükümleri uygulandığını belirtti. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi.

    "Tüketicilerin poliçedeki sigorta bedellerinin, sigortalanan kıymetlerin güncel ve de toplam değerlerinin karşılığı olarak belirlenip belirlenmediğine dikkat etmesi gerekmekte. Bu sayede kısmi veya tam hasar durumunda oluşacak mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Ülkemizde bu kıymetler için düzenlenen poliçeler genelde yeni değer esasına göre düzenlenmektedir. Yani zarar gören kıymetin hasara uğraması sonrasında yenisinin fiyatı üzerinden değerleme yapılmakta, değişmesi gereken eşyanın eskisinin yerine yenisinin bedeli tazmin edilmektedir.”

    Hasar ödemeleri bedeli

    TÜSED Yönetim Kurulu, "Trafikte seyretmekte olan araçların değerleri son günlerde maddi olarak oldukça yükselmiştir. Yedek parça ve onarım maliyetlerinde de önemli artışlar yaşanmaktadır. Bu durumun yanında trafik poliçelerinde maddi teminat limitleri 1 Ocak 2022 tarihinde araç başına 50.000 TL, kaza başına da 100.000 TL olarak güncellenmiştir. Diğer bir ifade ile gerçekleşecek bir trafik kazasında kusurlu olmanız halinde her bir mağdur taraf için maksimum 50.000 TL ve kazada zarar gören araç veya maddi kıymet sayısı birden fazla ise kaza başına maksimum 100.000 TL hasar ödemesi yapılmaktadır. Eğer bu miktarların üzerinde bir hasar söz konusu ise üzerini sigortalılar kendisi karşılamak durumunda kalmakta." açıklamasını da yaptı.

    Kasko poliçesi incelenmeli

    Sigorta uzmanları kasko poliçelerinde teminat tutarlarının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek şunları söylüyorlar:

    “"Kasko poliçelerinde ise poliçeler güncel değer/rayiç değer esaslı olduğundan, teminat tutarında olumsuz bir etkilenme olmamaktadır." ifadelerine yer veren TÜSED Yönetim Kurulu, "Sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sigorta poliçelerinde varlıkları için aldıkları teminat tutarlarını kontrol etmeleri ve gerek gördükleri varlıkları için sigorta poliçesi teminat tutarlarını yeniden düzenletmeleri, yenileme dönemi gelen poliçelerde de bu konulara dikkat etmeleri, olası hasarları sonrasında sigorta bedeli/sigorta değeri uyumsuzluğu kaynaklı yaşayacakları sorunların önüne geçecektir."

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